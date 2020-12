In giro in orario notturno e non solo. Un "alt" dei Carabinieri della stazione di San Giorgio a Liri che è costato davvero caro, in particolare, a un romeno ma anche alle due donne a bordo.

I fatti

Tutto parte nella notte quando gli uomini dell'Arma, durante il controllo di un'autovettura guidata da un romeno di 42 anni, residente a Pignataro Interamna, hanno dapprima scoperto che il veicolo era privo di assicurazione, poi avviato i controlli sull'uomo che trasportava due connazionali di 20 e 47 anni. A quel punto hanno constatato che viaggiava con un tasso alcolemico quattro volte superiore al limite consentito dalla legge.

A conclusione di tutti gli accertamenti, i carabinieri lo hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica, con annesso ritiro della patente nonché sequestro del veicolo.

Ma non è finita qui.

Sia lui, il quarantaduenne residente a Pignataro che le due donne trovate in sua compagnia, sono stati sanzionati per il mancato rispetto dei divieti imposti dall'ultimo Dpcm.