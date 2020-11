Novembre si conferma il mese con maggiori contagi e decessi dall'inizio della pandemia da Coronavirus in Ciociaria. Siamo nella trentottesima settimana. Questo l'andamento: 69 casi il sedici novembre, 225 il diciassette, 343 il diciotto, 337 il diciannove. Per un totale di 974: la media è di 243,5 al giorno. In diciannove giorni 4.987 nuovi contagiati: la media è di 262,47. I casi positivi dall'inizio sono 9.602.

Vuol dire che a novembre c'è stato il 51,9% delle infezioni totali da Coronavirus in Ciociaria. Se poi si guarda all'intero periodo autunnale, allora emerge che ad ottobre e novembre i casi sono stati 8.515 su un totale di 9.602. L'88,67%. Questo l'andamento dei contagi delle ultime settimane. Nella trentunesima 15, nella trentaduesima 29,14. Nella trentatreesima settimana la media è stata di 101,57 al giorno. Nella trentaquattresima 183,28, nella trentacinquesima 235,86, nella trentaseiesima 292, nella trentasettesima 224,28. Nella trentottesima siamo a 243,5. Vuol dire che è la seconda settimana con più contagi in assoluto, dopo il picco della trentaseiesima con 292. D'altronde, sia l'assessore regionale alla sanità Alessio D'Amato che il manager della Asl Pierpaola D'Alessandro hanno più volte detto di aspettarsi il picco di casi per fine mese in provincia di Frosinone.

Contagi ampiamente oltre quota 9.000 in provincia di Frosinone. Per superare i 1.000 casi in Ciociaria sono dovuti però trascorrere ben 209 giorni, dal due marzo al ventiquattro settembre. Per arrivare a 2.000 invece sono passati 24 giorni, dal venticinque settembre al diciotto ottobre. Mentre per superare i 3.000 casi di giorni ne sono bastati 6, dal diciannove al ventiquattro ottobre. Poi, da 3.000 a 4.000, appena 5 giorni, dal venticinque al ventinove ottobre. E da 4.000 a 5.000 soltanto 3 giorni: trenta ottobre, trentuno ottobre, primo novembre.

Sono stati 4 per arrivare a 6.000: dal due al cinque novembre. 3 giorni per arrivare da 6.000 a 7.000: dal sei all'otto novembre. Infine, 5 giorni per arrivare e superare quota 8.000: dal nove al tredici novembre. E 5 giorni pure per oltrepassare i 9.000: dal quattordici al diciotto novembre. Questa la sequenza quindi: 209-24-6-5-3-4-3-5-5. Poi ci sono i decessi. A novembre ci sono stati 52 in diciannove giorni. Per una media di 2,33 al giorno. 52 morti su 120 totali: il 43,33%.