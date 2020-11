Balzo in avanti di Frosinone nel rapporto Ecosistema Urbano, elaborato da Legambiente in collaborazione con Ambiente Italia e Il Sole24Ore, che misura le performance ambientali delle città. Nell'edizione del 2020, la ventisettima in assoluto, che verrà presentata questa mattina a partire dalle 9.45 in diretta streaming sui canali associativi di Legambiente, il capoluogo passa dalla posizione 92 del 2019 alla 72 di quest'anno. Guardando agli altri capoluoghi del Lazio, Rieti si piazza al 38° posto, Viterbo al 71°, Roma all'89°, fanalino di coda Latina che occupa la posizione numero 96. Diciotto gli indicatori utilizzati per stilare la classifica.