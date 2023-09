Il suo motto è "Il risultato è il frutto dell'immaginazione". E di risultati il campione anagnino Davide De Carolis ne ha raggiunti diversi grazie alla determinazione, ai sacrifici, all'impegno. E l'ultimo raggiunto in ordine di tempo è quello del 31 agosto scorso al poligono di Ferentino.

Il giovane Extreme Shooter di tiro a volo dinamico detiene ben cinque record mondiali, il più recente quello dei giorni scorsi. Record mondiale di extreme shooter, De Carolis, seguito passo passo dal suo manager Giuseppe Santodonato, è riuscito nell'impresa: colpire quattro piattelli tutti in una volta, abbattendo i primi due con le due cartucce in dotazione nel fucile, e poi caricando velocemente altre cartucce per coprire gli altri due piattelli in fase di discesa.

L'anagnino è testimonial della Benelli Armi e Baschieri&Pellagri dal 2019. Le passioni le ha ereditate da suo padre, come scrive sul suo blog «quando, sin da piccolo, lo seguivo nelle battute nei boschi. A lui devo molto e soprattutto l'avermi fatto capire la centralità della natura ed i nostri doveri nel rispetto dell'ambiente. Amo moltissimo i cani, in particolare i segugi con i quali ho un rapporto che va ben oltre l'addestramento. Con loro passo gran parte del mio tempo, credendo che: essere cacciatore sia uno stile di vita. La passione per il tiro è nata quasi per caso. Un giorno, insieme ad alcuni amici, ho sperimentato qualche tiro con la carabina cercando di colpire qualche piattello. Da quel momento ho intrapreso un entusiasmante percorso agonistico che mi ha portato a vincere numerose gare».