In prima linea per le donne. Per dare loro voce, per valorizzarle. Per far comprendere quanto il loro talento, impegno, professionalità e forza, possono dare vita a realtà importanti in vari settori della vita. In questi anni ha intervistato donne che si sono affermate nel mondo della cultura, del sociale, della scrittura, dello sport, della politica, dell'imprenditoria e dello spettacolo. Ma nei prossimi giorni sarà proprio lei, Alessia Marcoccia, a raccontarsi in una intervista in collegamento, mercoledì, con la giornalista Maria Cristina Tubaro.

Racconterà la sua storia, il suo libro "Tocco il cielo e torno" firmato Bertoni Editore, dei suoi prossimi progetti teatrali e di vita. Ieri è uscito il promo e il 21 dicembre l'intervista che potranno essere sempre visualizzati anche sul sito www.consorziointesa.org e sulla pagina FB@consorziointesa, promotore del progetto "Donne X Eccellenza". Tutto ha inizio il 20 aprile 2021, proprio con la nascita del progetto prodotto, appunto, dal Consorzio Intesa e diretto da Alessia Marcoccia.

Il Consorzio Intesa, fautore dell'iniziativa, è un gruppo di professionisti, composto prevalentemente da donne che hanno scelto di indirizzare le proprie energie in ambito sociale, al servizio della persona. Il successo degli obiettivi raggiunti negli anni, è dovuto alla tenacia, all'accoglienza e alla forza interiore di tante donne che insieme hanno creato un rete di connessione in grado di promuovere la cooperazione, lo scambio di esperienze e la valorizzazione della singole competenze.

A tal proposito, arriva la decisione di dare vita a quest'idea, voluta fortemente dal vice direttore del Consorzio Angela Ciardi ed affidata interamente ad Alessia Marcoccia. Donne X Eccellenza - libere di essere, ha come simbolo identificativo, la farfalla, che esprime ed evidenzia il concetto di "volare libere verso il raggiungimento dei propri sogni". Otto volti, otto storie, otto incontri che hanno regalato l'essenza e gli intenti della vita di persone speciali. Donne meravigliose che hanno dato forma e vita alla prima edizione del progetto.

Donne che hanno percorsi straordinari, esempi di umiltà coraggio, talento e intraprendenza. Nomi quali Giorgia Villa, soprano, Alessandra Romiti campionessa di nuoto e maresciallo della Marina, Maria Cristina Tubaro giornalista e presidente della Consulta dei diritti sui disabili, Mary Segneri, presentatrice Rai, Anna Teresa Formisano politico, Fiorenza Taricone, docente Universitario e Giada Curti fashion designer. Ora l'ultima intervista. A chiudere il ciclo sarò proprio Marcoccia, che ha condotto i remi di questo progetto, regista e autrice che da anni promuove, dirige e crea eventi di cultura e spettacolo.

Il commento

«Ho cercato di entrare nelle loro anime per capire meglio come si arriva a diventare un'eccellenza - spiega Alessia Marcoccia - Eccellenza non si diventa solo con dei successi professionali, lo si è nei valori, negli ideali, nella vita. Ora tocca a me, sarà emozionante essere dall'altra parte e raccontarvi la mia vita. Incontrare e conoscere le storie di donne famose in tutta Italia per la loro cultura e per i loro talenti portano al Paese, un motivo in più di orgoglio, creando inoltre, delle sinergie e delle collaborazioni molto interessanti. Otto donne su cui far posare la nostra meravigliosa farfalla, spilla simbolo realizzata da artigiane del nostro territorio. Un'occasione in più per promuovere i talenti del nostro territorio. Spille realizzate con materiali diversi, dal legno al vetro, dalle perline alla pittura, colori diversi e a libera creazione dell'artista. Le eccellenze intervistate sono state omaggiate delle varie creazioni indossate durante l'intervista. Le artiste finora coinvolte sono state: Silvana Ierini, Martina Raponi @dettagli Le Mar", @Olylinda Dolls, @creazioni Tiziana, @ciottolandia sassi dipinti e belly painting by Silvia Tavelli @From Puckland by Germana De Vincenzi @ Graffiti vetro arte by Monica Antonia Tagliaferri». Il progetto è stato anche un'opportunità per ripercorrere diversi temi attuali quali la violenza sulle donne, l'identità di genere come risorsa, il volontariato e la cittadinanza attiva, l'etica nel lavoro e la riscoperta delle solide tradizioni familiari compatibili con l'innovazione tecnologica, il teatro, l'arte, la creazione, l'imprenditoria. «Crediamo sia doveroso, supportare e valorizzare il talento femminile quale fattore determinante per lo sviluppo della moralità, dell'innovazione, e dell'economia nel nostro Paese. Un'intervista speciale realizzata attraverso un collegamento pubblicato nel sito del Consorzio Intesa (www.consorziointesa.org)e nella pagine social (fb e linkedin), arricchito da foto, video e musiche che raccontano il loro percorso professionale e personale. È stato un "incontro" di anime dai toni liberi, spontanei. Contenuti ricchi di curiosità e consigli, per conoscere un po' meglio il loro vissuto e per comprendere il segreto che le ha rese eccellenze. In questo viaggio, abbiamo conosciuto donne che si sono affermate in varie ambiti professionali quali lo spettacolo, lo sport, la politica, il sociale, la cultura, emozionandoci con le loro storie di vita personali e professionali».

Premio per l'estate 2023

A conclusione del progetto, un grande evento dal titolo "Premio Donne X Eccellenza", previsto per l'estate 2023. Un tributo alle donne intervistate e non solo, distintesi nel costruire una società migliore e spesso impegnate in attività legate al contrasto contro varie forme di violenza e illegalità, contribuendo in modi differenti alla crescita di una società più sana, sostenuta da basi valoriali stabili.

Presenti autorità locali e regionali, personaggi noti nel mondo della cultura e dell'imprenditoria. Ospiti della danza, dello spettacolo e della musica. Un prestigioso evento prodotto dal Consorzio Intesa in cui saranno premiate donne eccelse e uomini che hanno promosso iniziative femminili o che più semplicemente si sono affermati grazie all'aver avuto affianco donne speciali che hanno saputo, supportare e promuovere. Mercoledì prossimo, dunque, l'ultimissimo collegamento per l'intervista ad Alessia Marcoccia. Una donna che negli anni, ha saputo trasformare la sua passione e il suo talento in una realtà professionale importante, un riferimento artistico per il territorio ciociaro e non solo.