Un lavoro di ricerca storica che diventa patrimonio del percorso di studi dei giovani che frequentano il corso di scienze infermieristiche dell'Università "Sapienza" di Roma nel polo di Frosinone. I volumi scritti da Gerardo Di Giammarino sulla storia sanitaria e sull'ospedale di Frosinone sono stati acquisiti al patrimonio documentale del corso in una significativa cerimonia che si è tenuta nella sede di viale Mazzini.

L'incontro si è svolto all'insegna della cordialità. L'aula era pienissima di studenti e studentesse. Gerardo Di Giammarino ha brevemente ricostruito la genesi di questa sua ricerca, soffermandosi sul valore della conoscenza della storia sanitaria di Frosinone. Il vice presidente della Bpf (l'istituto di credito frusinate ha sostenuto assieme all'Ordine dei Medici di Frosinone la stampa dei volumi) Marcello Mastroianni ha confermato che il sostegno della banca al lavoro di Giammarino ha avuto come riferimento l'alto valore storico e sociale dell'argomento che non poteva non interessare la Bpf che, fra i valori istitutivi, ha proprio quello di valorizzare e sostenere la conoscenza del territorio.

Ha concluso l'incontro la direttrice del corso, Anne Marie Persichilli che ha ringraziato Di Giammarino e la Bpf per il dono dei volumi che potranno essere di utilità nelle ricerche e negli studi degli studenti. Nei suoi libri Di Giammarino ha esposto, attraverso dati e documenti inediti, il susseguirsi inesorabile di fatti così distanti, ma così vicini che fanno riflettere, sottolineando sempre il fattore umano, così determinante ed incisivo.

Perché dietro ogni numero ci sono delle persone, dietro ogni documento ci sono amministratori che l'hanno firmato, dietro ogni ideologia politica ci sono uomini e donne che l'hanno sostenuto o combattuta, dietro ogni tragedia ci sono comunità che hanno sofferto, dietro ogni data storica ci sono i nostri nonni, la nostra memoria vivente. Evidente il grande valore storico di questi testi, le cui scoperte aprono mille altri mondi e mille altre possibilità di conoscere meglio una professione e poterla studiare.