Da domenica 23 ottobre si aprono le porte del Teatro Comunale "Gigi Proietti" di Priverno per la rassegna "Famiglie a Teatro" promossa e sostenuta dall'Atcl, Circuito Multidisciplinare di promozione, distribuzione e formazione del pubblico per lo spettacolo dal vivo nella Regione Lazio, in collaborazione con Comune di Priverno e Matutateatro Officina Culturale dei Monti Lepini della Regione Lazio. È una rassegna divenuta negli anni un appuntamento molto atteso, e che ha saputo attrarre un ampio pubblico da tutta la provincia.

Un pubblico composto da famiglie e bambini che per cinque appuntamenti, da ottobre a dicembre, potranno assistere a cinque spettacoli selezionati tra le migliori esperienze nazionali di teatro ragazzi. La stagione si apre domenica prossima, 23 ottobre, alle 17:30 con "L'Isola dei Pirati", avventuroso viaggio con la compagnia teatrale "I guardiani dell'oca" del Teatro Stabile d'Abruzzo. Sul palco Tiziano Feola, Giuseppe De Simone, Zenone Benedetto e i pupazzi di Ada Mirabassi. La storia è ambientata nel porto di Sollenswith: il giovane Rick trova sulla spiaggia una bottiglia al cui interno c'è una mappa di un tesoro nascosto.

Nonostante le mille difficoltà, Rick, aiutato da nonno Ralf e dai suoi allegri amici, riuscirà nell'impresa di partire per il mar dei Caraibi alla ricerca di quel misterioso tesoro. Non mancheranno colpi di scena, le tempeste e le bonacce, i pirati cattivi, ma dopo tante peripezie l'allegra comitiva approderà sull'isola di Barba Blu, segnalata sulle carte nautiche. Il 13 novembre appuntamento con "La bella addormentata?", spettacolo a cura della Compagnia Proscenio Teatro: è un gioco teatrale con attori e pupazzi liberamente tratto da "La bella addormentata nel bosco" nelle versioni dei fratelli Grimm e Charles Perrault. Il 26 novembre, la Compagnia Settimo Cielo presenta "Il Cavaliere sulla luna", spettacolo onirico e immaginifico sui cavalieri medievali.

La rassegna a dicembre si fa in due: l'11 va in scena lo spettacolo ispirato a Cenerentola dal titolo "Una scarpetta per tre", della compagnia Matutateatro. Il cast è composto da Julia Borretti, Agnese Chiara D'Apuzzo e Zahira Silvestri, impegnate in un gioco comico a tre. Fiaba in forma di farsa il 18 dicembre. Sul palco "Circus Trio", presentato da Circo Diatonico. Spazio alla piccola banda di fiati, guidata dall'organetto di Clara Graziano. Informazioni e prenotazioni (anche WhatsApp) ai numeri telefonici 3286115020 – 3291099630. Biglietto d'ingresso ai singoli spettacoli: 5 euro.