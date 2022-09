Una nuova stagione teatrale sfavillante. È stata presentata ieri pomeriggio nell'accogliente foyer del Teatro Manzoni. Un calendario ricco e nato dalla collaborazione tra il Comune di Cassino, Atcl Circuito multidisciplinare del Lazio, sostenuto da Mic – Ministero della Cultura e Regione Lazio e Radio Cassino Stereo. Tantissime le persone presenti, a conferma che l'interesse del territorio di tornare a vivere lo spettacolo, la cultura, l'arte, il cinema in quello che da tutti viene riconosciuto come il grande centro culturale del basso Lazio, è sempre più forte. Infatti ancor prima di presentare la stagione, in molti hanno prenotato "al buio" il loro posto in prima fila pur di non "restare fuori".

Anche quest'anno nel cartellone artisti e compagnie di grandissimo livello e che, in alcuni casi, mai hanno calcato il palcoscenico del Manzoni di Cassino.

Solo per fare qualche nome Nino Frassica, Lino Guanciale, Sabina Guzzanti, Giorgio Pasotti e altri grandi personaggi del mondo della musica, del cinema e della danza che saranno presentati prima della partenza della stagione che è fissata per il 27 ottobre .

«In questa nuova stagione - ha dichiarato l'editore Enzo Pagano - abbiamo voluto fortemente alzare ancora di più la qualità e la diversificazione degli spettacoli aggiungendo anche opere di William Shakespeare, Musical di Broadway, spettacoli di danza di fama internazionale e molto altro».

La direzione artistica è curata, come sempre, da Marco Pagano che ha spiegato i criteri di scelta dei vari spettacoli: «Quello che mi inorgoglisce non è solamente il piccolo-grande miracolo che siamo riusciti, tutti insieme, a realizzare la scorsa stagione: oltre 6000 spettatori complessivi nonostante le restrizioni relative alla Pandemia, ma che per molti cittadini, è diventato assolutamente normale andare al Cinema o a Teatro.

Per la stagione teatrale 2022/2023 ci siamo posti, come lo scorso anno, l'obiettivo di diversificare e di puntare, per quanto possibile, su una scelta artistica che potesse andare incontro ai gusti del nostro pubblico. Annunceremo nei prossimi giorni gli altri "eventi speciali"».

Presente, ovviamente anche il Sindaco Enzo Salera, entusiasta anche di questa stagione: «Se il cartellone dell'anno scorso poteva essere definito di buon livello, quello odierno è di ottimo livello. E tutto ciò è frutto di un gioco di squadra tra istituzioni e persone che hanno a cuore le sorti della città». L'assessore alla cultura Danilo Grossi che anche quest'anno ha seguito passo passo la costruzione del cartellone: «Siamo orgogliosi che questa struttura sia rinata e offra una proposta culturale eccellente. Un sincero ringraziamento a chi gestisce il Teatro Manzoni perché nonostante tutto quello che stiamo attraversando sono sempre pronti a rilanciare e rimodulare l'offerta culturale».

Soddisfazione per i tanti grandissimi nomi presenti in questa stagione teatrale è stata espressa anche dal Supervisor del Manzoni, l'avvocato Beniamino Papa: «Dietro al cartellone teatrale di questo anno ce ne è uno in bianco che potrà sicuramente essere riempito con una proposta di livello ancora superiore se, come penso e spero, la risposta della città sarà adeguata».

In collegamento da Roma Luca Fornari (amministratore delegato di Atcl) e Isabella Di Cola (direttrice artistica Atcl): «Dopo il successo della scorsa stagione nonostante il Covid, che con la riapertura del Cinema Teatro Manzoni ad opera di Radio Cassino Stereo ha restituito ai cittadini la possibilità di andare a teatro nella propria città, si rinnova la sinergia con l'amministrazione e il Manzoni presentando al pubblico un programma teatrale di grande richiamo, con grandi interpreti della scena italiana. Atcl, - spiegano - Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio è il Circuito Multidisciplinare dello spettacolo dal vivo, che svolge da quarant'anni un'attività di sostegno e coordinamento delle attività di spettacolo e culturali a favore e di concerto con i Comuni soci».

Presenti al Manzoni anche i Partner del Teatro. Il professor Vincenzo Formisano Presidente della Bpc, main Partner, si è detto estremamente contento di quanto si sia riuscito a fare anche in questa stagione teatrale esortando tutto il territorio a recarsi al Manzoni per sottoscrivere l'abbonamento, la quota da raggiungere, ha sottolineato più volte il professor Formisano, è quella dei 500 abbonati e Cassino ed il Cassinate hanno la motivazione e la forza per fare anche di più. Presente anche Daniele Liburdi della Volume Entertainment che ha collaborato con lo staff del Manzoni per mettere a punto la nuova stagione.

Presentati due nuovi official partner del Manzoni, Mediclinica rappresentata dal General Manager il dottor Augusto Di Vossoli e i Centri Ottici Otovision rappresentati dalla signora Marcella Molella.