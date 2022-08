Cisterna Estate entra nel clou della programmazione, e uno dopo gli altri elenca gli ospiti che da oggi al 16 agosto animeranno la città. Questa sera alle ore 21 nella corte di Palazzo Caetani si sono ospitate le atmosfere della più bella tradizione napoletana con "Musicando sotto le stelle: Partenope In-Canto". Ad esibirsi Mimmo Di Francesco (voce e chitarra), Roberto Zorzo (fisarmonica), Giovanni Giugliano (contrabbasso), Natino Giardina (percussioni). Spazio anche alla magia, nell'area concerti di via Carducci, dove alle ore 21:30 è stato di scena l'illusionismo con "Les Fantastique" di La Vera Magia.

E arriviamo alla giornata di domani, all'attesa Festa dell'Assunzione di Maria che affonda le radici nell'antica Roma. Sarà un Ferragosto all'insegna del buon umore, con un duo lanciato dalla televisione e da celebri format dedicati alla comicità. Pablo & Pedro promettono battute e divertimento. All'anagrafe Fabrizio Nardi e Nico Di Renzo, i due comici hanno una storia artistica che vale una garanzia: già applauditi a "Seven Show", "Zelig Off", "Zelig", "Colorado Cafè", più volte a "Beato tra le donne", "Cominciamo Bene Estate", "Quelli che… il calcio", "Buona Domenica", "Maurizio Costanzo Show", già sui palcoscenici teatrali e anche sul maxi schermo in "Ciao Brother", porteranno a Cisterna di Latina tanti momenti di satira, surreal-demenziale e parodie.

La sera successiva, stessa location, si accendono i riflettori per il concerto gratuito dei Tiromancino, protagonisti il 16 agosto dell'attesissima festa in onore del Patrono della città: San Rocco. Con Federico Zampaglione, la band porterà sul palco tutta la sua bella energia. Il leader, artista che spazia dalla musica al cinema alla letteratura, proprio l'altra sera a Cesenatico ha commosso il folto pubblico andato ad applaudirlo. Ad un anno dal matrimonio con l'attrice Giglia Marra, l'ha fatta salire sul palco dedicandole il brano "Noi caso mai". Forti di una carriera trentennale, Zampaglione e i suoi musicisti sono pronti a regalare una serata ricca di emozioni, e a presentare i pezzi del disco "Ho cambiato tante case" che torna alla poetica malinconica ma bellissima che ha reso il gruppo uno dei più famosi in Italia.

Non mancheranno pezzi che hanno scandito il loro percorso artistico in quello stile che lascia incontrare forma canzone e sonorità non convenzionali, uno stile che ha valso alla band riconoscimenti di critica e pubblico, ad esempio con l'album "La descrizione di un attimo" in particolare grazie a "Due destini", colonna sonora de "Le fate ignoranti" di Ferzan Özpetek, e poi con i brani "Per me è importante", "Imparare dal vento", "Amore impossibile", "Un tempo piccolo" con il quale ha vinto il primo premio Cinecittà e Cinefestival di Ravello come "Miglior videoclip italiano".

Cisterna Estate riprenderà sabato 20 agosto spostandosi nell'area mercato di via delle Province (ex Nalco) con l'allestimento di un'area food e shopping: qui, alle 18:30 si terrà il "1° raduno di auto e moto storiche a Cisterna di Latina", gara di abilità cronometrata a cura di Circolo Pontino della Manovella. Domenica 21 agosto, ore 18, è in cartellone la 1° edizione di "Corsa dei quartieri". Gran finale alle ore 22:30 con la "Notte di fuoco", lo spettacolo pirotecnico curato dalla Pirotecnica Gabriele R. e figli con il contributo di Califano Carrelli e Stradaioli Costruzioni Generali.

Nel Parco Archeologico di Norba antica

Una delle più suggestive proposte di questa domenica tutta pontina, avrà luogo nel Parco Archeologico Antica Norba nell'ambito del Festival Radure. Alle 18.30 Susanna Stivali con la sua bellissima voce jazz, rende omaggio a Chico Buarque de Hollanda in "Caro Chico". Spiega l'Atcl: "Omaggiare e rimaneggiare l'enorme e diversificato lavoro di Chico Buarque significa, conoscere il Brasile nelle sue espressioni più tradizionali e al tempo stesso, confrontarsi con un poeta, un compositore colto e popolare, uno scrittore, un grande autore di testi dalla poetica cangiante ed immaginifica". Susanna Stivali non sarà sola a Norba. Al suo fianco Alessandro Gwis al pianoforte; Marco Siniscalco al basso elettrico e contrabasso, e Marco Rovinelli alla batteria.