Inaugurato questa mattina il murale realizzato dallo street artist Mister Thoms e dai ragazzi del liceo artistico "Giovanni Colacicchi" (I.I.S. G. Marconi) nel piazzale sottostante l'istituto in via Cerere Navicella ad Anagni. L'opera è stata realizzata nell'ambito del progetto "Gioventute, etade che puote giovare: i giovani nel mondo di Dante" vincitore dell'avviso pubblico "Progetto formazione e cultura: valore lettura e produzione letteraria" finanziato dalla Regione Lazio.

Il progetto è stato promosso dalla Casa editrice Valore Scuola Edizioni Conoscenza, in collaborazione con la Biblioteca Comunale di Anagni, I.I.S. G. Marconi, Istituto Paritario Bonifacio VIII e Istituto di Storia e di Arte del Lazio Meridionale. Da novembre 2021 gli studenti dei due istituti scolastici hanno incontrato scrittori, storici, attori, esperti di editoria e grafica, hanno scoperto storie e luoghi di Anagni legati alla figura di Dante Alighieri nell'anno del 700° anniversario della sua morte. I seminari miravano a favorire la nascita di momenti di aggregazione e socializzazione per aumentare le occasioni di apprendimento legate all'accesso al mondo dei libri e della carta stampata, e si pone come strumento per il rafforzamento dei momenti di riflessione su un ampio spettro di tematiche legate alle nuove generazioni, alla tutela dell'ambiente e alla promozione dell'arte e della cultura.

Al termine del progetto gli studenti realizzeranno due prodotti editoriali: una guida dantesca della città e di alcuni paesi della Ciociaria, e un catalogo fotografico del workshop con l'artista. L'inaugurazione avverrà alla presenza dei dirigenti scolastici, degli alunni dei due istituti, delle autorità politiche e della cittadinanza.