Torna domani la "Notte nazionale del liceo classico" e anche quest'anno il liceo "Norberto Turriziani" di Frosinone prenderà parte al prestigioso evento. Giunta alla sua nona edizione, la manifestazione è nata da un'idea del professor Rocco Schembra, docente di latino e greco al liceo classico "Gulli e Pennisi" di Acireale e ora ricercatore di filologia classica all'Università di Torino. Il "Turriziani" sarà tra i 373 licei classici aderenti, che contemporaneamente apriranno le porte alla cittadinanza per l'evento che, a partire dalle 18, vedrà gli studenti impegnati in performance legate ai loro studi. Si susseguiranno fino mezzanotte rappresentazioni, letture, concerti, mostre, degustazioni ispirate al mondo antico, ma anche conferenze, dibattiti e presentazioni di libri.

Dopo la sigla ufficiale sarà letta la poesia vincitrice del concorso con il quale si sono cimentati gli studenti, quest'anno incentrato sul tema della pace e ispirato al passo di Erodoto "Nessuno è così folle da preferire la guerra alla pace: in pace i figli seppelliscono i padri, in guerra sono i padri a seppellire i figli". L'iniziativa è sostenuta dal ministero della Pubblica istruzione e dall'Associazione Italiana di Cultura Classica. Vede, inoltre, confermato il partenariato che Rai Cultura e Rai Scuola hanno voluto siglare con il Coordinamento Nazionale, che negli anni ha permesso la diffusione dell'evento a livello nazionale e, da quest'anno, anche internazionale. Per la prima volta, infatti, parteciperanno anche nove licei stranieri.

«La Notte nazionale del liceo classico, finalmente di nuovo in presenza – ha commentato la dirigente scolastica del "Turriziani" Erminia Gnagni – oltre a essere una festa volta alla promozione e alla salvaguardia delle nostre radici più autentiche, quelle della civiltà greco-romana, rappresenta la testimonianza di un modo alternativo e innovativo di fare scuola, di puntare su una formazione di natura diversa, che non sostituirà quella tradizionale, ma che creerà un affiancamento didattico e metodologico in grado di arricchire il curriculum scolastico».