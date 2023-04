Oggi, alle ore 18.30, il Festival Corde di Primavera - V edizione farà tappa nella filiale di Frosinone della Banca Popolare del Cassinate e avrà come protagonista Gabriel Bianco, uno dei chitarristi più prestigiosi ed apprezzati del panorama internazionale. Il percorso del Festival nel 2023 – sostenuto dalla BPC - si sta rivelando innovativo e coinvolgente, con artisti ed eventi che hanno conquistato l'attenzione di un pubblico numeroso ed attento.

Gabriel Bianco sarà il secondo artista internazionale del Festival, il cui concerto arriva dopo il giovane e talentoso David Volkmer, l'orchestra di chitarre E-cetra e l'incantevole duo Grasso (Violino e Chitarra)

Bianco si presenta con una storia di grande successo internazionale. Vincitore del primo premio in diversi concorsi internazionali, in concerto in oltre cinquanta paesi in tutti i continenti e con 8 incisioni all'attivo.

Tra le sedi più rilevanti in cui l'artista si è esibito, ricordiamo il Théâtre du Châtelet, il Festival Internazionale di chitarra di Parigi, la Sala Tchaikovsky di Mosca, il Teatro Herbst di San Francisco, l'Auditorium Luis Arango di Bogotà, il Conservatorio Centrale di Pechino, il Musashino Art Center e la Yamaha Hall di Tokyo, la Kyiv Philharmonic, l'Opera di Zurigo e l'Opera di Losanna.

Gabriel Bianco è anche un appassionato di musica da camera. È membro dei Quatuor Eclisses sin dalla sua creazione nel 2012, per i quali ha composto molti arrangiamenti e registrato 4 dischi con l'etichetta discografica Ad Vitam.

Si esibisce inoltre con Marina Viotti (Mezzosoprano), l'oboista Michaela Hrabankova Edgar Moreau (violoncello), Maïté Louis (violino), Mathilde Caldérini (flauto), Lola Descours (fagotto), Kévin Amiel (tenore), Romuald Grimbert-Barré (violino).

Formatosi a Parigi sotto la guida di Olivier Chassain, dal 2018 Gabriel Bianco è Senior Docent presso il Conservatorium van Amsterdam.

Il suo stile elegante, il suo fraseggio ed il suo impeccabile controllo tecnico ne fanno uno dei chitarristi più pregiati della sua generazione.

Un vanto quindi per il Festival inserirlo nel proprio cartellone, per un evento fortemente voluto dalla direzione artistica di Katia Sacchetti e Stefano Spallotta. Altrettanto prestigiosa sarà la cornice del concerto di venerdì 21 aprile, con la sede della Banca Popolare del Cassinate di Frosinone ad aprirsi alla grande musica.

La BPC già da anni ha sposato la filosofia del festival e lo sostiene fattivamente, credendo nel valore aggregante e caratterizzante dell'arte e della cultura per il territorio, al punto di ospitare il main event del festival nella propria sede di Frosinone, in Via Marco Tullio Cicerone.

"Non è la prima volta – dice la direttrice dell'Area BPC di Frosinone Michela Fiore - che la nostra filiale di Frosinone ospita eventi e concerti e non è la prima volta che la nostra filiale apre le porte proprio al Festival Corde di Primavera, con il quale da anni abbiamo una collaborazione attiva. Siamo davvero fieri di questa occasione che, come è nello spirito e nella filosofia della Banca Popolare del Cassinate, ci consente di realizzare concretamente un obiettivo importante: rendere le nostre filiali luoghi di incontro, di socializzazione, di condivisione di bellezza e di cultura. La musica d'autore sarà grande protagonista e con grande piacere ospitiamo questo evento".

Il concerto è previsto per le ore 18,30; l'ingresso è gratuito con prenotazione consigliata ai numeri 3289436467 e 3387082357, oppure scrivendo una mail a cordediprimaverafestival@gmail.com .