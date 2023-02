Una festa aspettando il... carnevale. Quella andata in scena sabato scorso è stata una giornata bagnata dal maltempo, ma piena di allegria in attesa della vera festa del carnevale che ci sarà solo il prossimo mese di aprile. A spiegare i motivi di questo rinvio è stato il consigliere comunale delegato agli eventi Massimo Santamaria che ha affermato: «Inizialmente la doppia sfilata era in programma per il 12 e 19 febbraio. A seguito delle dimissioni di Nicola Zingaretti da presidente della Regione Lazio le elezioni sono state programmate per il 12 e 13 febbraio. Questo avrebbe reso impossibile lo svolgersi della sfilata che non sarebbe mai stata permessa dalla Prefettura. A ciò bisogna aggiungere la richiesta ben precisa da parte dei carristi che volevano fare due sfilate. Per questo motivo l'unica scelta possibile è stata quella di rinviare il tutto al prossimo mese di aprile, una decisione che è stata accolta da tutti gli attori dell'iniziativa».

La domanda che in molti si sono posti, però, riguarda proprio la speciale giornata di sabato. Perché organizzare una festa prima del carnevale? A rispondere è stato proprio il consigliere Santamaria: «Quella che abbiamo realizzato non è stata la festa del carnevale ma solo la presentazione della settantunesima edizione della kermesse che si svolgerà il prossimo mese di aprile. Noi abbiamo ottenuto un finanziamento da parte di Lazio Crea che doveva essere tassativamente utilizzato entro il 28 febbraio. Qualora non fosse stato utilizzato sarebbe andato perso. Per questo motivo ho deciso di realizzare un ulteriore appuntamento in occasione della presentazione di tutte le attività del carnevale 2023. Un momento per presentare i bozzetti e i regolamenti dei diversi concorsi che si svolgeranno nel corso di quella settimana. Anche perché, è bene ricordarlo, se non avessi realizzatro nessuna iniziativa il contributo sarebbe andato perso».

Nel corso della manifestazione, presentata da Loris Fratarcangeli, si sono alternati tutti i gruppi che realizzeranno i carri allegorici. Purtroppo, però, le condizioni atmosferiche non sono state clementi con l'iniziativa. A causa del maltempo che si è abbattuto su tutto il territorio non si è potuto tenere il concerto dei Gemelli diversi. Per questo motivo l'organizzazione è stato costretta ad annullare il concerto a causa della pioggia.