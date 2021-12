Torna l'iniziativa "Dona un gioco" a firma dell'associazione culturale no profit "Iniziativa Donne" che, anche in questo 2021, intende regalare un sorriso ai bambini meno fortunati.

Il punto di raccolta per i giochi usati (che naturalmente devono essere in buono stato di conservazione) da donare durante il periodo delle festività natalizie sarà il front-office della biblioteca comunale, in piazza San Francesco a Sora, come già avvenuto negli anni precedenti. Sarà possibile consegnare il materiale fino al 30 dicembre prossimo, dal lunedì al sabato, dalle ore 9 fino alle ore 19.

Tutti i giochi raccolti verranno poi consegnati nei giorni antecedenti l'Epifania. L'iniziativa è rivolta alle famiglie in difficoltà del Comune di Sora segnalate dai servizi sociali dell'ente volsco, alle case-famiglia del territorio, alle case-rifugio per donne e minori in difficoltà ed ai centri della Caritas.

Il Comune di Sora, oltre a patrocinare l'iniziativa, provvederà alla sanificazione dei giochi prima di consegnarli.