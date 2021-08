San Rocco: Sora si sta preparando per vivere i festeggiamenti. Gli appuntamenti in programma che vedono il patrocinio del Comune di Sora e della Pro loco sono stati resi noti alla cittadinanza dal comitato per i festeggiamenti e dal parroco Donato Piacentini.

Già degli eventi hanno animato la centrale piazza nei giorni scorsi. Il sette agosto si è tenuto il memorial di calcetto a Christian Bellisario e serata musicale dedicata a Gabriele Tersigni a cura del gruppo Sora Centro 2.0. Domenica sera spazio alla danza, con lo spettacolo "Romeo e Giulietta" dell'Asd CentroDanzadi Sora.

Ricco il programma religioso che vede per oggi, 16 agosto, alle sette e mezza del mattino la messa presieduta dal vescovo Gerardo Antonazzo. Al termine della celebrazione il sindaco Roberto De Donatis, a nome di tutti i cittadini, accenderà la lampada votiva dinnanzi l'imma gine di San Rocco. La sera alle ore 21.30 si terrà ilconcerto "Noi capitani coraggiosi"tribute band Tozzi Morandi, in piazza San Rocco.

Il 17 agosto intera giornata dedicata all'arte con una collettiva su borgo san Rocco. Alle 21.30 concerto di Valeria Altobelli, a seguire fuochi d'artificio. Gran finale il 18 agosto alle 21.30 con il concerto gratuito di Anna Tatangelo allo stadio Tomei a Sora. Tutti i giorni dalle 18 alle 21, fino ad esaurimento posti, sarà possibile prenotarsi in via Sferracavallo presso la biglietteria dello stadio. Necessaria l'esibizione del green pass e consegnata la fotocopia di un documento di riconoscimento. Ogni persona può prenotate un solo posto, fatta eccezione per il nucleo familiare. Un cartellone di eventi tutto da vivere che la città di Sora aspetta da ormai tanto tempo.