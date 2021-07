Ha il ritmo che gli scorre nelle vene, una passione per la batteria che, ancora una volta, gli ha fatto varcare i confini nazionali. È il sorano Alessandro Spaziani che il prossimo 10 luglio si esibirà con il gruppo tedesco "Vlad in Tears" su uno dei palchi più importanti della scena gothic dark in Polonia, il "Castle Party". È senza dubbio uno dei più grandi festival di musica rock gotica sul territorio europeo; si tiene al castello di Bolków. L'appuntamento partirà domani e terminerà domenica 11 luglio.

Una carriera artistica di successi quella di Alessandro Spaziani: nel 2016 fu chiamato dalla sede centrale dell'Accademia della batteria, a Pescara, per proporre un'esibizione al fianco di Pete Best, il primo batterista dei "Beatles". In tanti lo ricordano anche nel ruolo di ideatore e direttore artistico della manifestazione "100% Batteristi", che ha preso piede a Sora regalando emozioni uniche sia ai più giovani, ma anche ai più grandi.

Un ritmo che ci si augura torni a risuonare al più presto nel cuore della città per riscaldare i cuori. Intanto Sora rivolge un grande in bocca al lupo ad Alessandro Spaziani per la sua esibizione del 10 luglio in Polonia.