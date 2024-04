Il Frosinone è tornato in campo ieri per continuare a preparare la gara perfetta da disputare contro la quarta forza del campionato italiano: il Bologna. Non quello degli anni trenta che vinse quattro scudetti e il Trofeo Expo di Parigi e che viene ricordato come "lo squadrone che tremare il mondo fa", ma la brillante formazione di Thiago Motta che come traguardo si è posta la partecipazione alla prossima Champions e al momento è quarta a due punti dalla Juve terza. Per riuscire a battere gli emiliani, il Frosinone avrà anche bisogno dell'aiuto dei tifosi. E per creare l'atmosfera delle grandi occasioni, il club di Viale Olimpia ha deciso di aprire i cancelli dello "Stirpe" in occasione dell'allenamento di domani alle 15.

Dal campo

Intanto alla ripresa della preparazione la squadra, dopo la fase di attivazione, è stata impegnata nelle esercitazioni tecnico-tattiche e in una partita a tema. La buona nuova è arrivata da Marchizza e da Harroui che hanno lavorato in gruppo anche se parzialmente e dovrebbero tornare a far parte dei convocati per la gara con il Bologna. Per Oyono, invece, allenamento differenziato, mentre Galli e Kaio Jorge hanno svolto un lavoro personalizzato. Oggi nuova seduta ma al mattino.

Reinier di nuovo in gol

Il primo lo ha segnato nella gara del suo debutto con la maglia giallazzurra. Era l'8 ottobre 2023 quando il brasiliano ha messo a segno il gol dell'1 a 0 nella gara vinta allo "Stirpe" contro il Verona per 2 a 1. In campo è poi stato altre quindici volte per complessivi 905'. Il secondo gol lo ha realizzato nella partita di Coppa Italia contro il Torino nel secondo tempo supplementare ed è stato determinante ai fini della vittoria con il risultato di 2 a 1. Il terzo sabato scorso al "Ferraris" contro il Genoa. Dopo il debutto alla quinta giornata, il classe 2002 arrivato dal Real Madrid è stato in campo nelle successive sette gare per poi accusare un infortunio alla coscia che gli ha fatto saltare tre partite. Nelle ultime otto gare può essere una pedina decisiva per la salvezza.

L'avversario rossoblù

«Con la Salernitana la squadra ha fatto bene, ma ora testa solo al Frosinone perché ci aspetta una gara molto complicata».

Sono parole pronunciare da Thiago Motta al termine della vittoriosa gara con i campani. Il tecnico lo ripeterà ancora nel corso della preparazione alla gara con i canarini per tenere in corda la sua formazione che in classifica è in zona Champions. In campionato i felsinei vantano 59 punti con 44 gol fatti e 24 subìti. Sedici le vittorie, nove i pareggi e cinque sole le sconfitte. Due in casa con il Milan e con l'Inter, le restanti in trasferta sui campi di Fiorentina, Udinese e Cagliari. Nella classifica delle partite giocate in casa il Bologna è dietro l'Inter avendo conquistato 38 punti (12 vittorie, due pareggi e altrettante sconfitte). In trasferta, invece occupa l'ottavo posto con 19 punti (quattro vittorie, sette pareggi e tre sconfitte).