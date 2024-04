Il Frosinone si tiene stretto il pareggio conquistato sabato in casa del Genoa e continua a sperare nella salvezza. Un punto che fa bene soprattutto al morale per affrontare le difficili otto finali che restano da disputare fino al termine del campionato. L'iniezione di accresciuta fiducia nelle possibilità che ancora sussistono di rimanere nella massima serie calcistica va oltre il risultato conquistato contro il Genoa nella considerazione che dall'incontro di "Marassi", se c'era una squadra che aveva meritato di uscirne con l'intera posta in tasca, questa non poteva che essere quella giallazzurra.

Insomma il punto conquistato nella gara con la formazione di mister Gilardino, anche se al momento sembra poca roba per una classifica che resta sempre a rischio, può essere una buona base di ripartenza dopo il ciclo di partite ben giocate e purtroppo perse non solo per i troppi errori commessi ma anche per le numerose assenze soprattutto in difesa.

«È vero che abbiamo rischiato qualcosa in avvio – ha tenuto a precisare Di Francesco – soprattutto sulle palle inattive ma anche dopo il gol subìto, che poteva essere una mazzata terribile sotto l'aspetto psicologico, siamo stati bene in campo per la compattezza e per la voglia di giocare tanto che abbiamo pareggiato quasi subito. Il pareggio ce lo teniamo stretto anche perché ci ha permesso di ottenere un punto su un campo difficile al termine di una ottima prestazione».

La prestazione offerta contro il Genoa e il risultato conquistato, sono ben più importante rispetto a quelli ottenuto con Udinese, Verona e Lecce, considerando il valore della rosa di Gilardino, e secondo Pol Lirola di buon auspicio per le prossime otto gare.

«Se continueremo sulla strada imboccata a Genova – ha dichiarato il difensore – anche nelle altre otto partite ancora da giocare, penso che riusciremo a raggiungere il traguardo della salvezza. Il cambio di modulo ci ha dato più compattezza in fase difensiva e questo non significa avere rinunciato alle nostre caratteristiche di squadra che riesce a portare tanti uomini nell'area di rigore avversaria. Lo dimostra il fatto che dopo il pari abbiamo avuto noi altre occasioni per andare di nuovo in gol».

Classifica migliorata

Anche se di poco, il punto del "Ferraris" ha comunque permesso al Frosinone di migliorare anche la sua classifica. Alla resa dei conti, infatti, i canarini non hanno perso terreno da nessuno degli avversari che sono in lotta con loro per salvarsi, mentre ne hanno guadagnato uno nei confronti dell'Empoli. E così non sono più soli al terzultimo posto di classifica.

Testa al Bologna

Intanto la squadra, dopo la seduta defaticante di domenica mattina e il riposo di ieri, questo pomeriggio tornerà in campo per cominciare a preparare la prossima gara contro il Bologna, che arriverà al "Benito Stirpe" caricato a mille per la sedicesima vittoria conquistata, nell'occasione in casa contro la Salernitana, e per avere rafforzato la quarta posizione all'interno della zona Champions a due soli punti dalla Juventus terza. La brillante formazione di Thiago Motta continua a sbalordire per il suo alto rendimento che cercherà di sfruttare anche sul rettangolo di gioco dello "Stirpe" al cospetto di un avversario alla ricerca disperata di punti salvezza.