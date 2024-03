Al Frosinone non è bastata una buona prova di squadra (alla resa dei conti ha commesso un solo errore pagato ancora una volta a caro prezzo), per conquistare la prima vittoria esterna di questo campionato. E così alla fine i canarini tornano dalla trasferta di Genova con un solo punto che va sicuramente stretto. Dopo aver subìto il vantaggio degli ospiti su un calcio di rigore dubbio, ma soprattutto evitabile, a fare la partita è stata quasi esclusivamente la formazione di Di Francesco. I giallazzurri hanno trovato il pareggio quasi immediatamente e poi costruito altre tre o quattro occasione per vincere la partita, ma non sono riusciti a concretizzarle. In ogni caso un risultato importante sotto il profilo mentale.

La cronaca

Al 4' c'è subito la prima azione pericolosa per il Frosinone con Cheddira che si guadagna una punizione da ottima posizione. Ad incaricarsi della battuta è Barrenechea, ma la sua conclusione è deviata in corner dalla barriera. Al 7' si affaccia per la prima volta in avanti anche il Genoa: Messias cerca Retegui in profondità, ma Romagnoli è bravo a leggere la traiettoria del passaggio e ad anticipare l'attaccante. Rossoblù pericolosissimi al 9' con l'iniziativa personale di Vasquez che ci prova da fuori e colpisce la traversa. Subito dopo grande parata di Turati sul tentativo di testa di Sabelli.

Al 16' interessante iniziativa di Soulé, il cui destro è però troppo alto per mettere in difficoltà Martinez. Al 20' l'occasione è per Okoli che di testa prova ad indirizzare, senza successo, un cross proveniente dalla sinistra. Da un'azione personale di Gudmundsson nasce il calcio di rigore che porta il Genoa in vantaggio. Al 28' il direttore di gara Sacchi indica il dischetto per l'intervento sullo stesso Gudmundsson, caduto a terra dopo il contatto in area con Okoli e Valeri. Il VAR conferma la decisione dell'arbitro e Gudmundsson trasforma dagli undici metri per l'1-0. È invece Reinier ad azionare al 36' l'azione del pareggio del Frosinone.

Il centrocampista brasiliano riceve palla sulla trequarti e poi allarga per Soulé. Da questi a Zortea che in area pesca il movimento perfetto dello stesso Reinier, che di destro batte di prima Martinez e fa 1-1. Ancora Frosinone pericoloso al 38' da sviluppi di calcio d'angolo con il colpo di testa di Romagnoli, che termina di poco a lato. Al 40' ci prova invece Brescianini con un bel destro da fuori sul quale Martinez risponde presente. Al 43' c'è una nuova occasione stavolta sul sinistro di Brescianini che riceve dal limite dell'area ma non angola abbastanza per far male a Martinez. Nel recupero ultimo possesso pericoloso per il Frosinone nella prima frazione con la palla messa in mezzo da Soulé sulla quale Cheddira non riesce di testa ad intervenire.

La ripresa

La prima chance del secondo tempo è per il Genoa e arriva al 4' con il tiro da lontanissimo di Malinovskyi, troppo strozzato per impensierire Turati. Al 12' buona iniziativa personale di Cheddira che salta prima Vasquez e poi entra in area dove viene atterrato da Vogliacco. Contatto dubbio, ma dopo il silent check del VAR il direttore di gara dice che si può proseguire. Grande chance al 19' con la palla di Soulé per Cheddira, che dalla linea di fondo appoggia dietro per Lirola, ma il suo destro finisce di poco fuori. Vicino al vantaggio il Genoa al 22' con il sinistro a giro di Messias, che dopo il servizio di Gudmundsson, ci prova dalla distanza senza riuscire però ad inquadrare la porta.

Al 25' Valeri si mette in proprio e va alla conclusione da fuori, che finisce a lato senza creare alcun problema dalle parti di Martinez. Al 38' Lirola sventa il pericolo con un buon intervento difensivo ad anticipare Gudmundsson lanciato a rete sul quale i rossoblù avevano protestato per un possibile calcio di rigore. Al 42' il Genoa ci prova da sviluppi di palla inattiva, ma il colpo di testa di Vogliacco va alto sopra la traversa. Al 49' l'arbitro Sacchi vede un fallo di mano in area e assegna un calcio di rigore al Frosinone, ma poi corregge la sua decisione iniziale dopo l'on field review: il tocco di Thorsby è con la testa e non con il braccio.