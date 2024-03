Dopo una lunga serie di sconfitte per il Frosinone arriva un pareggio importante. La squadra torna a muovere la classifica portando a casa un punto in trasferta, contro il Genoa. Al 30' c'è il gol su rigore di Gudmundsson. La partita torna subito in parità con la rete al 36' di Reinier. L'attaccante giallazzurro sfrutta un cross rasoterra al centro dell'area di Zortea. E al Ferraris finisce 1 a 1. Un punto che fa morale in vista di un finale di stagione durissimo per conquistare la salvezza. Da segnalare però un episodio proprio al termine della partita: un rigore prima concesso al Frosinone è stato revocato dopo che l'arbitro ha visionato le immagini del Var.