All'inizio della conferenza tenutasi ieri nella sala stampa del "Benito Stirpe", la situazione relativa agli indisponibili. Eusebio Di Francesco ha annotato tutto su un foglio che si è portato dietro.

«Per Oyono – ha detto - la società sta facendo delle valutazioni. Quindi tra qualche giorno saprete anche le scelte decise. Harroui tornerà in gruppo alla ripresa della preparazione settimanale. Gelli lo valuteremo nel corso della seduta di rifinitura. Lusuardi e Bonifazi saranno tra i convocati.

Marchizza si è allenato in gruppo una sola volta e dovrà fare altri allenamenti prima di essere recuperato definitivamente e con una certa gradualità, considerata la sua struttura fisica ed anche sotto l'aspetto mentale dovrà migliorare. Quindi niente Marchizza, anzi non sarà nemmeno convocato. Infine Mazzitelli: il capitano, dopo un prolungato lavoro personalizzato ha effettuato nel pomeriggio il primo allenamento in gruppo dopo essere uscito malconcio dall'incontro con la Lazio. Sarà, comunque, tra i convocati per il Genoa».

Questa la situazione dei giallazzurri indisponibili o recuperati per la trasferta in Liguria. Nella rifinitura di stamane DiFra dovrà sciogliere il nodo relativo alla convocazione o meno di Gelli. Sulla formazione, ovviamente, bocca chiusa a doppia mandata. La partita è tra quelle molto difficili ed è chiaro che l'avversario non dovrà contare su altri vantaggi. Sulla sfida il tecnico si è limitato a dire che «sarà fondamentale e impegnativa perché di fronte avremo un avversario che ha una classifica tranquilla e che potrà contare su calciatori importanti quali il forte Malinovskyi, l'azzurro Retegui, Gudmundsson e Messias che ha vinto lo scudetto con il Milan.

Ha un grande allenatore che sta facendo bene e grandi potenzialità. Dovremo insomma fare massima attenzione, niente cali di tensione durante la gara ma decisi a fare valere anche le nostre qualità».

In difesa gli stessi terzini che hanno giocato e cioè Lirola e Zortea con la Lazio o ci sarà anche Valeri?

«Gli uomini possono cambiare i principi no. Comunque potrebbero giocare tutti e tre insieme. Dipenderà dalle situazioni che la partita presenterà. Contro una squadra forte come il Genoa servirà compattezza anche per riuscire a realizzare quei gol che sappiamo fare. Il difetto è stato che ne abbiamo subìti troppi. Per potere ambire alla salvezza è necessario difendersi da squadra».

Sulla possibilità di cambiare qualcosa dal punto di vista tattico, Di Francesco ha precisato che potrebbero esserci novità che comunque terrà per sé.

«Al di là degli interpreti dovremo essere più squadra e non avere, come già detto, cali di tensione, Abbiamo lavorato molto in allenamento e mi auguro che i ragazzi non dimentichino quanto fatto per avere la massima attenzione. Noi dobbiamo puntare a fare una grande partita e portare a casa il risultato. Soulé? E' tornato con il sorriso e con tanto entusiasmo per il gol fatto. Ha detto che sta bene, ma sta a me valutarlo. Lo farò stamane nel corso della rifinitura».