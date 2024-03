Matias Soulé e Giorgi Kvernadze sono rientrati in sede dagli impegni con le rispettive Nazionali dell'Argentina e della Georgia soltanto nella serata di ieri e oggi pomeriggio torneranno in campo con i compagni di squadra per effettuare il penultimo allenamento di preparazione alla gara contro il Genoa. Saranno gli osservati speciali insieme ai giallazzurri reduci da infortuni da parte di Eusebio Di Francesco che dovrà valutarne le condizioni prima di stilare l'elenco dei convocati e poi per decidere la formazione iniziale da schierare sul rettangolo di gioco dello stadio "Ferraris" per la prima delle difficili e impegnative nove finali da disputare fino al termine del campionato.

Tra gli osservati speciali ci sarà anche Luca Mazzitelli che dalla ripresa della preparazione ha sempre effettuato lavoro personalizzato dopo essere uscito malconcio dalla partita con la Lazio. Il capitano, oltre a essere convocato, sarà anche recuperato per la partita? Lo sapremo dalla conferenza pre gara che si terrà alle ore 18 odierne nella sala stampa dello "Stirpe" da parte del tecnico. Ieri pomeriggio la squadra è stata impegnata nelle esercitazioni tecnico-tattiche, concluse da una partita su campo ridotto. Allenamento differenziato per Harroui e Oyono, mentre hanno effettuato lavoro personalizzato Marchizza, Mazzitelli e Kaio Jorge.

Ipotesi di formazione

Anche se bisognerà vedere chi degli ultimi giallazzurri recuperati da infortuni avrà una condizione fisica tale da essere pronto per la gara, non dovrebbero esserci problemi di formazione per il tecnico che potrà comunque fare delle scelte in quasi tutti i ruoli. Fatta questa premessa, Turati dovrebbe essere confermato tra i pali con Lirola, Zortea e Valeri disponibili per i due ruoli di terzino e con Marchizza che potrebbe andare in panchina. Anche per i due centrali saranno tre i difensori in ballottaggio e precisamente Okoli, Romagnoli e Monterisi con Lusuardi in panchina. A questo punto Eusebio Di Francesco potrebbe optare per la difesa che ha affrontato la Lazio e cioè con Turati in porta e la linea a quattro formata da Lirola, Okoli, Romagnoli e Zortea con Valeri impiegato nella fase finale della gara al posto di Lirola.

A centrocampo bisognerà vedere se Mazzitelli avrà recuperato o meno dagli acciacchi lasciatigli dall'ultima gara. Se sì, dovrebbe tornare con Barrenechea e Brescianini a formare la linea mediana a tre schierata contro i biancocelesti laziali. Diversamente al suo posto potrebbe essere impiegato Gelli o Reinier. Per il tridente offensivo, bisognerà aspettare il rientro di Soulè per valutarne le condizioni. Comunque con l'ala destra in campo Cheddira e Gelli o Reinier dovrebbero completare il reparto con Ghedjenìmis pronto a scendere in campo.

Come si può vedere un discorso in cui il condizionale è d'obbligo in quattro/cinque ruoli. Il tecnico, comunque, ha ancora un paio di giorni per fare le scelte più funzionali al tipo di partita che ha intenzione di fare svolgere alla squadra.

Arbitra Sacchi

Sarà Juan Luca Sacchi l'arbitro della gara con il Genoa. Il "fischietto" della sezione di Macerata, quaranta anni il prossimo 13 ottobre, ha diretto in Serie A 43 incontri l'ultimo dei quali Lecce-Sassuolo 1 a 1 dell'ultimo turno di campionato. Nel campionato oltre a Lecce-Sassuolo ha arbitrato anche Frosinone-Atalanta 2-1 del girone di andata, Roma-Empoli e Parma-Bari in Serie B. Il Frosinone lo ha diretto in carriera in quindici incontri che si sono conclusi con cinque vittorie, sei pareggi e quattro sconfitte. Nel campionato in corso ha arbitrato l'incontro di Coppa Juventus-Frosinone 4-0 e, come detto, la gara con l'Atalanta. E' stato anche l'arbitro della finale di ritorno dei play off con lo Spezia, stagione 2019/2020. In serie B ha diretto il Frosinone in 7 gare, ed anche la finale play off con il Lecce per la promozione nel campionato cadetto nella stagione 2013/2014. Prima, e precisamente in Lega Pro, tre gli incontri arbitrati con Salernitana (2-2), Benevento (0-0) e con Esperia Viareggio (1-1).