Il Frosinone di Eusebio Di Francesco ha archiviato anche la seconda seduta di allenamenti in vista della partita di sabato pomeriggio allo stadio "Giuseppe Ferraris" di Genova. L'ha svolta nella mattinata di ieri sul campo della "Città dello Sport" di Ferentino e, come vedremo, al pari delle precedenti non è stata avara di novità positive. Agli ordini del mister e del suo staff la squadra è stata divisa in due gruppi che si sono alternati in palestra e sul campo per svolgere il programma di lavoro che è stato concluso con una partitella su campo ridotto nel corso della quale il tecnico ha impegnato la maggior parte dei giallazzurri abili e arruolati.

Diciamo subito che l'hanno affrontata, tra gli altri, anche Seck, Ibrahimovic, e Bonifazzi che sono, dunque, rientrati in gruppo, anche se il difensore ex Bologna si era allenato insieme ai compagni di squadra anche nella seduta di lunedì pomeriggio ma solo parzialmente. Massimo impegno da parte del gruppo che si sta allenando con scrupolo, ben sapendo che sabato prossimo dovrà dare fondo a tutte le energie che avrà immagazzinato nel corso della settimana. Lo richiede l'importanza della gara che il Frosinone dovrà onorare al meglio perché in palio ci sono punti pesanti, necessari per restare in Serie A.

Tornando all'allenamento di ieri mattina, si sono allenati a parte svolgendo un lavoro differenziato Harroui e Oyono che sono attesi dai compagni per ricomporre quel gruppo compatto che ha offerto prestazioni molto valide anche dal punto di vista dei risultati. Lavoro personalizzato, invece, per Marchizza, Kaio Jorge e Mazzitelli che dovrebbero essere nell'elenco dei convocati. Anche per il capitano la sosta è stata propizia dal momento che la partita con la Lazio gli aveva procurato un problema che sta per essere superato.

Oggi pomeriggio, infine, la terza seduta dalla quale potrebbero arrivare ulteriori buone notizie. A disposizione del tecnico per la partita di Genoa anche Oyono Harroui? E' quello che sperano tutti i tifosi del Leone anche se, al punto in cui siamo giunti, non vale la pena rischiare recuperi in mancanza di certezze assolute.

Soulé atteso in giornata

Dal Messico, dove ha disputato la seconda gara con la maglia della Under 23 dell'Argentina, rientrerà in sede il giovane attaccante a meno di qualche contrattempo dell'ultima ora. Soulè, comunque, avrà la possibilità di riprendere il contatto con i suoi compagni di squadra sostenendo un paio di allenamenti prima del trasferimento in Liguria. Nella partita giocata a Puebla e persa 3 a 0 l'attaccante non è riuscito a bissare la prestazione positiva, impreziosita da un gol, fornita nel corso del primo incontro.

In sede è anche atteso il rientro di Giorgi Kvernadze che ha giocato ieri pomeriggio ed anche segnato il secondo gol nel corso della partita che l'Under 21 della Georgia ha vinto contro Gibilterra con il risultato di 2 a 0. La partita era valida per la qualificazione agli Europei Under 21 dell'anno prossimo.

Ghedjemis aspetta una maglia

«Il ragazzo ha caratteristiche importanti per potere giocare in una squadra come la intendo io. Un mancino che gioca a destra, che attacca la profondità al contrario di Soulè. E' una alternativa molto importante. Nel finale avevamo tanto campo da attaccare e serviva lui. Ci può dare una mano». Sono parole di Eusebio Di Francesco che, nel post partita vittoriosa con il Cagliari, aveva parlando in termini positivi di Fares Ghedjemis che nell'occasione aveva con la sua giocata propiziato anche la terza rete giallazzurra.

Dopo avere fatto panchina con il Monza l'ala destra classe 2002 ha debuttato nel secondo tempo della partita con l'Atalanta persa 5 a 0 per tonare in squadra in altre quattro gare per complessivi 173'. L'ultima delle quali contro il Sassuolo è stato in campo 63'. Poi due panchine ed ora è pronto per proporsi nuovamente. A Genoa dovrebbe esserci per rispondere in campo alla eventuale chiamata del tecnico.