Trascorsa anche l'ultima domenica di sosta, che a Eusebio Di Francesco ha permesso di riavere a disposizione il terzino Riccardo Marchizza e altre importanti pedine ormai prossime al recupero completo, il campionato tirerà ora diritto fino al 26 maggio prossimo con la disputa degli ultimi nove turni che, per il Frosinone e le sette formazioni interessate alla lotta per restare nella massima serie calcistica nazionale, si trasformeranno in altrettante finali dalle quali estrarre il maggior numero di punti necessari per raggiungere l'obiettivo della salvezza.

Per la formazione giallazzurra, al terzultimo posto di una classifica per fortuna molto corta nella zona a rischio retrocessione, subito una ripartenza molto impegnativa con il primo ostacolo da superare senza danni rappresentato dal Genoa di Alberto Gilardino, snodo importante per continuare il tratto più importante dell'intero percorso di campionato nella speranza di venire fuori dalla scomoda situazione. Con questo obiettivo il gruppo squadra ha già svolto una prima settimana di intenso lavoro di preparazione al difficile incontro in Liguria per continuarlo fino a venerdì mattina con la seduta di rifinitura prima della partenza alla volta di Genova.

Ieri pomeriggio la ripresa degli allenamenti con la sola eccezione dei due nazionali Matias Soulé, in campo di nuovo oggi con la Under 23 dell'Argentina, e Giorgi Kvernadze, impegnato con la Nazionale della Giorgia. Entrambi rientreranno in tempo per prendere parte alla prossima trasferta. Qualche problema potrebbe avere Soulè a causa del lungo viaggio sicuramente estenuante che intraprenderà alcune ore dopo la conclusione della gara amichevole con l'avversario già battuto 4 a 2. Eusebio Di Francesco, ovviamente, valuterà attentamente le sue condizioni. Comunque l'attaccante, tornato a fare gol (e che gol!) con la maglia a strisce bianche e celesti, sarà sicuramente tra i convocati, maggiormente motivato dalla crescente voglia di tornare a fare centro anche con la squadra che lo ha lanciato nel campionato di Serie A.

Dal campo

Concluso il breve discoro sugli assenti, c'è da aggiungere subito che ieri dalla "Città dello Sport" di Ferentino è arrivata la positiva notizia che riguarda Kevin Bonifazi. Il difensore centrale, infatti, ha ripreso a lavorare in gruppo anche se parzialmente, al pari di Marchizza, mentre Harroui e Oyono hanno svolto un allenamento differenziato. Lavoro personalizzato invece per Mazzitelli, Seck, Kaio Jorge e Ibrahimovic che stanno continuando a smaltire i postumi di un lieve affaticamento o di acciacchi di vario tipo lasciati dalla partita con la Lazio. Comunque non dovrebbe trattarsi di alcunché di grave al punto da comprometterne la convocazione per la prossima partita.

Tutti gli altri, dopo la fase di attivazione, sono stati impegnati nella serie di esercitazioni tecnico-tattiche, concluse da una partita a tema. Stamane squadra di nuovo in campo per la seconda seduta settimanale, necessaria per avere un quadro più preciso della situazione quando ci saranno in programma ancora tre allenamenti per concludere la preparazione alla trasferta in Liguria.

Solidarietà

Il Frosinone e la Banca Popolare del Frusinate a braccetto per una bella iniziativa di solidarietà nella settimana che porta alla Santa Pasqua. Nella mattinata di ieri - riferisce l'ufficio stampa del Frosinone Calcio - una delegazione della squadra giallazzurra composta dai calciatori Garritano, Marchizza, Mazzitelli, Monterisi e Cerofolini, accompagnata dai componenti dell'Ufficio Marketing & Comunicazione e dell'Istituto di Credito, il dottor Luigi Conti, presidente della commissione Marketing, il consigliere Angelo Faustini e il dottor Michele Guarcini, responsabile dell'Ufficio Marketing, hanno fatto visita prima al Reparto Pediatria dell'Ospedale "Fabrizio Spaziani" del Capoluogo e successivamente alla Cooperativa Sociale "Azzurra". Consegnate decine di uova di Pasqua agli emozionatissimi bimbi ospiti di Pediatria, alle mamme al loro fianco e successivamente ai responsabili ed al personale della Cooperativa che opera da quasi 30 anni sul territorio. Ad accogliere il gruppo presso il reparto Pediatria, il primario dottor Antonio Niccoli e tutto il suo staff di medici e infermieri. Nella struttura della Cooperativa "Azzurra", dove ai giocatori è stata riservata una calorosa accoglienza, la direttrice, dottoressa Stefania Buono con i suoi più stretti collaboratori. Tra i calciatori giallazzurri presenti a questo doppio appuntamento, il trait-d'union con l'iniziativa della passata stagione è stato Garritano che la scorsa stagione sportiva guidò la pattuglia di compagni di avventura sia in prossimità del Natale che della Pasqua e che è stato accolto come un beniamino. Grande la disponibilità di parte di tutti, Mazzitelli subito idolo. Immancabili le foto di gruppo ma anche selfie personalizzati con i piccoli ospiti di Pediatria e con i ragazzi e le ragazze impegnate nella Cooperativa. I giocatori – presi d'assalto per autografi e foto anche all'ingresso e vicino agli ascensori del nosocomio cittadino – hanno consegnato le uova pasquali in tutte le stanze, dispensando sorrisi e carezze a tutti. Prima dei saluti a Pediatria una foto ricordo nella ludoteca del reparto, rito che si è poi ripetuto all'esterno della sala lavoro della Cooperativa Azzurra. Tra abbracci, emozioni e un tifo da stadio.