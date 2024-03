Marchizza che dovrebbe tornare in gruppo per mettersi in pari con i compagni, Oyono e Harroui raggiunti da Bonifazi nel lavoro differenziato, con il primo che appare leggermente avanti rispetto ai compagni e che nei prossimi giorni potrebbe lavorare con il resto del gruppo. E' stata una sosta che ha permesso a mister Di Francesco di lavorare con calma e recuperare (se non oggi nei prossimi giorni) quasi tutti i giocatori a sua disposizione. Salvo intoppi Marchizza dovrebbe essere tra i convocati, ci spera anche Oyono. Qualche giorno in più potrebbe servire per riavere Harroui, il cui rientro andrà ad incrementare le soluzioni offensive subito dopo la partita contro il Genoa.

Oggi, dopo una domenica di riposo, si riprende a sudare alla Città dello Sport di Ferentino e si prepara la missione in Liguria: un bivio importante per il Frosinone che dovrà tornare da questa trasferta con punti utili a muovere una classifica che sta diventando complicata.

Punti che servono per recuperare sulle squadre che precedono i Canarini ma anche per difendersi da un eventuale sorpasso del Sassuolo, che giocherà in casa contro l'Udinese. Serve accelerare, serve cambiare passo, in questa volata finale.

Ricordiamo che al "Ferraris" il Frosinone sarà di scena sabato prossimo alle ore 15, nel match di andata allo "Stirpe" la squadra di Di Francesco superò quella di Gilardino per 2-1 con il gol vittoria di Monterisi. Alla luce degli attuali disponibili e indisponibili e alla luce di quanto visto anche nella partitella in famiglia, il Leone potrebbe schierarsi con Cheddira prima punta, supportato da Reinier a sinistra e da Soulé, che rientra dagli impegni con la Nazionale argentina, a destra.

Dietro, davanti a Turati la linea difensiva a quattro composta da Lirola, Okoli, Romagnoli e Zortea; a centrocampo Mazzitelli, Barrenechea e Brescianini con Gelli che scalpita per una maglia. Possibile ingresso a partita in corso di Ibrahimovic. Nel Genoa scontato il tandem di attacco Gudmundsson-Retegui. Torna Sabelli dalla squalifica, out Martin per infortunio. Il 3-5-2 genoano potrebbe essere il seguente: Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Spence, Malinovskyi, Badelj, Frendrup, Messias; Gudmundsson, Retegui.