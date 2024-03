Con la seduta di allenamenti di oggi il Frosinone chiude la prima settimana di lavoro di preparazione all'incontro con il Genoa di sabato prossimo.

Per i giallazzurri di mister Di Francesco saranno giorni importanti per serrare le file in vista dello sprint finale da affrontare nella condizione migliore, necessaria per tagliare il traguardo della permanenza in serie A.

Con la decima sfida di sempre contro il "Grifone" il Frosinone inizierà la serie delle nove finali che dovrà affrontare fino al termine della stagione agonistica. E sarà impresa molto impegnativa oltre che difficile anche perché la formazione di Eusebio Di Francesco dovrà sbagliare il meno possibile non avendo più bonus da sfruttare per restare attaccata al carro delle formazioni che sono in zona a rischio retrocessione.

Dalla sua parte comunque avrà, oltre alla determinazione di trovare la chiave per invertire la marcia e tornare al successo dopo quello ottenuto sul Cagliari del 21 gennaio scorso e alla speranza di riuscirci, anche la possibilità di recuperare alcune valide pedine, la cui assenza si è fatta notevolmente sentire. Dovrebbe essere il fatto saliente della settimana che si chiuderà con la gara contro il Genoa. Che rappresenta già un alto indice di rischio dal momento che affronterà l'impegno dall'alto di una posizione di classifica a quota 34 punti rassicurante e con alcuni elementi con il morale alle stelle per i successi ottenuti nelle amichevoli disputate in questi ultimi giorni.

E alludiamo agli attaccanti Retegui e Gudmundson che, con la maglia azzurra il primo e dell'Islanda il secondo, hanno messo a segno rispettivamente due e tre reti.

E' solo l'inizio dello sprint che proseguirà con la partita interna contro il Bologna, quarto in classifica, e con le trasferte a Napoli e a Torino, E via di seguito fino all'ultimo impegno di campionato contro l'Udinese allo "Stirpe" e dopo le partite interne con la Salernitana e l'Inter e in trasferta a Empoli e a Monza. Insomma un percorso cosparso di insidie e di ostacoli che Mazzitelli e compagni cercheranno di superare conquistando quei punti necessario per restare in A.

Dal campo

Intanto dalla "Città dello Sport" di Ferentino sono giunte nel pomeriggio di ieri buone notizie e riguardano Riccardo Marchizza che è tornato ad allenarsi con i compagni di squadra anche se parzialmente. Insomma ad iniziare da lunedì prossimo il difensore potrà mettere una pietra sopra il grave infortunio che lo ha costretto per quattro mesi circa a restare lontano dai campi di gioco per una gara ufficiale. Essendosi infortunato proprio nell'incontro con il Genoa del girone di andata. Evidentemente i test atletici effettuati per valutare la sue condizioni dopo il periodo di recupero hanno dato riscontri positivi.

Detto di Marchizza, aggiungiamo che la squadra è tornata in campo ieri pomeriggio per continuare a preparare la prossima gara. Dopo la fase di attivazione, Mazzitelli e compagni sono stati impegnati nelle esercitazioni tecnico-tattiche e nelle conclusioni in porta. Harroui e Oyono hanno effettuato un lavoro differenziato con il primo che dovrebbe rientrare in gruppo alla ripresa della preparazione in programma lunedì. Terapie per Bonifazi. Stamane l'ultima seduta settimanale con i giallazzurri impegnati in una partitella in famiglia con la Primavera.