Giorni di intenso lavoro sul campo della "Città dello Sport" di Ferentino dove il Frosinone sta preparando l'importante e difficile gara di Genova. Di Francesco e il suo staff stanno cercando di presentare alla ripresa del campionato una squadra pronta a sostenere la seconda delle nove impegnative finali sulla strada della salvezza e magari anche con una rosa che comprenda alcuni dei giocatori costretti a restare fuori dal campo da infortuni che stanno, come vedremo, ormai nella fase risolutiva. Ieri la squadra ha svolto la seconda seduta di allenamento dopo la breve vacanza di due giorni con alcuni giallazzurri che hanno svolto un allenamento personalizzato per smaltire qualche acciacco lasciato dall'incontro con la Lazio.

Suddivisa in due gruppi che si sono alternati in un lavoro abbastanza intenso in palestra e sul campo, concluso con le esercitazioni tattiche e con alcune partite a tema. Marchizza e Oyono hanno effettuato un allenamento differenziato mentre Bonifazi e Harroui si sono sottoposti alle terapie prescritte. Soulé e Kvernadze, infine, ancora assenti perché impegnati nelle rispettive nazionali. Oggi pomeriggio è in programma una nuova seduta sempre sul campo della "Città dello Sport". E così fino a sabato mattina quando si concluderà la prima settimana di lavoro per poi passare alla preparazione vera e propria della gara con il Genoa.

Situazione infortunati

Novità importanti dovrebbero esserci per il fine settimana relativamente a Riccardo Marchizza, Abdou Harroui e a Kevin Bonifazi. Iniziando dal terzino sinistro che stamane dovrà sostenere alcuni test di controllo all'interno centro medico "Sport Service Mapei Srl" di Olgiate Olona, in provincia di Varese. Come si sa il terzino sinistro è stato sottoposto in Finlandia l'11 dicembre dell'anno scorso a intervento chirurgico al retto femorale sinistro dal prof. Lasse Lempainen e da quel giorno ha iniziato il lungo periodo di riabilitazione che si sta concludendo sul campo di Ferentino.

Stamane, dicevamo, i test atletici necessari per riprendere nella massima tranquillità l'attività negli importanti incontri che restano ancora da disputare fino al termine della stagione agonistica. Marchizza, infortunatosi proprio nella vittoriosa gara del tredicesimo turno del girone di andata con il Genoa, ha saltato finora sedici gare di campionato con il Frosinone che, purtroppo, ha pagato in termini di punti la lunga assenza del difensore in concomitanza con altri infortuni più o meno gravi.

Ora è pronto per tornare a disposizione del tecnico una volta conosciuti gli esiti dei test effettuati in Lombardia. Fine settimana importante (almeno si spera) anche per Harroui e per Bonifazi, che già hanno effettuato i test per accertare l'avvenuta guarigione dai rispettivi infortuni. La mezzala si è recata in Olanda dove ha avuto anni fa anche la cittadinanza, il difensore centrale a Bologna, essendo di proprietà del sodalizio rossoblù. Harroui aveva accusato un problema muscolare alla coscia al 4' della gara con il Lecce del girone di ritorno, mentre Kevin Bonifazi ha subìto l'interventi di pulizia del menisco che lo ha tenuto fuori otto partite. Tutti e tre dovrebbero essere il regalo di Pasqua per Di Francesco. A questo punto resterebbe da recuperare il solo Anthony Oyono che ha saltato pure lui un consistente numero di partite: tredici per la precisione dopo la gara di Lecce del girone di andata quando ha accusato l'infortunio al 14' del primo tempo.