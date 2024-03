Dopo due giorni di riposo, ieri pomeriggio il Frosinone è tornato sul rettangolo di gioco della "Città dello Sport" di Ferentino per cominciare a pensare alla trasferta del 30 aprile in casa del Genoa. La formazione di Eusebio Di Francesco avrà quindi due settimane di tempo per preparare la difficile sfida. Due settimane di lavoro intenso nel corso delle quali il tecnico dovrebbe recuperare alcune valide pedine fermate da infortuni più o meno gravi. Ci riferiamo ai vari Marchizza, Oyono, Bonifazi, Harroui che al pari di Lusuardi (il difensore ha effettuato nella seduta di ieri pomeriggio lo stesso lavoro dei compagni di squadra) sono stati costretti a saltare incontri molto importanti ai fini della salvezza.

Dal campo

Gruppo al completo con le sole eccezioni di Soulé e Kvernadze, assenti per impegni con le rispettive nazionali, ma con Marchizza e Oyono che hanno svolto un allenamento differenziato e con Bonifazi e Harroui che si sono sottoposti alle terapie prescritte. Detto di Mateus Lusuardi che è rientrato in gruppo, Mazzitelli e compagni, dopo la fase di attivazione, sono stati impegnati in un lavoro atletico concluso con partite a tema. Stamane di nuovo in campo fino alla seduta di sabato, aspettando che Di Francesco recuperi altri infortunati.

Riccardo Marchizza

Ventisei novembre 2023 e 30 marzo 2024. Due date da ricordare per il Frosinone. Nella prima è riuscito sul rettangolo di gioco del "Benito Stirpe" a battere il Genoa con il risultato di 2 a 1 grazie alla rete decisiva di Monterisi al terzo minuto di recupero, mentre la seconda indica il giorno in cui i giallazzurri dovranno di nuovo incontrare la formazione allenata da Gilardino. Due date che per Riccardo Marchizza hanno rappresentato la prima l'interruzione del sogno di continuare a offrire prestazioni positive in Serie A con la maglia giallazzurra sulle spalle e la seconda la gioia che proverà quando tornerà a calcare il terreno di gioco in un incontro di campionato. Perché potrebbe succedere proprio nel pomeriggio dell'ultimo sabato di marzo in occasione della partita con il Genoa. All'andata contro la formazione rossoblù ha accusato al 24' del secondo tempo l'infortunio alla coscia sinistra nella partita vinta, contro il Genoa potrebbe tornare in campo dopo quattro mesi dall'infortunio, giorno più giorno meno, e dopo l'intenso lavoro di riabilitazione prima e sul campo poi. Il difensore, infatti, è stato operato in Finlandia dal prof, Lasse Lempainen l'11 dicembre scorso al retto femorale sinistro e da quel giorno Riccardo Marchizza ha pensato soltanto a recuperare la condizione migliore per tornare a indossare la maglia giallazzurra. Prima dell'infortunio il terzino sinistro era sceso in campo dall'inizio alla fine di dodici partite e soltanto alla tredicesima, contro il Genoa appunto, era stato sostituito al 69' di gioco in seguito all'infortunio. Fornendo anche quattro assist nelle vittorie con Atalanta, Verona e Empoli e nel pari 1 a 1 con la Fiorentina.