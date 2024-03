Delle ventinove partite finora disputate solo in sette il Frosinone non è andato a ha fatto gol. Nelle restanti c'è sempre riuscito e undici volte anche più di una volta. Ancora: delle diciassette gare perse è andato a segno in dodici, non riuscendo ad andare in gol soltanto nelle partite con la Roma e con l'Inter del girone di andata, con l'Atalanta, ancora con la Roma e in casa del Sassuolo nel ritorno. Sono dati che dimostrano che i giallazzurri non hanno avuto problemi a fare gol, semmai ne hanno trasformati in numero minore rispetto alle occasioni che sono riusciti a costruire.

Ciononostante le sconfitte hanno superato di molto i sei successi e su questo particolare soffermeremo la nostra attenzione. Quante di queste sconfitte sarebbero state evitate in presenza di una migliore gestione delle varie fasi di gioco negli incontri conclusisi senza punti per il Frosinone? In occasione della battuta d'arresto d sabato con la Lazio, Di Francesco ha dichiarato: «Ci deve essere assolutamente la voglia di reagire. E poi basta vivere di rimpianti dopo la conclusione delle gare. È diventato anche noioso venire qui e raccontare sempre la stessa storia. Sento dire che si pensa solo al gioco che, però, fa parte di uno sport nel quale bisogna anche difendere, essere smaliziati alcuni momenti della gara ed è quello che manca più di tutto. Manca la capacità di gestire i momenti della gara e di lettura di certe situazioni. Mi riferisco al primo gol preso al primo tiro in porta, ritengo in seguito ad un posizionamento difensivo errato e sul quale c'è da lavorare…».

Con la conseguenza, nel caso della Lazio che «dopo un primo tempo giocato in una certa maniera -ha concluso DiFra – ci ritroviamo qui a commentare la vittoria degli altri».

Quante volte è successo fin qui? Si pensava che la partita di Cagliari del 29 ottobre finita 4 a 3 per i sardi, potesse essere un incidente di percorso più unico che raro e invece non è stato, purtroppo, così. Se prendiamo ultimi sette incontri del girone di ritorno, cioè quelli disputati a febbraio e a marzo, vediamo che in dote al Milan, alla Juve, al Lecce ed alla Lazio, sono andati la bellezza di dieci punti e uno soltanto al Frosinone, quello del pareggio con la formazione salentina. Tutte gare in cui i ciociari erano in vantaggio. Contro i rossoneri, nella gara del 3 febbraio scorso finita con la sconfitta per 3 a 2, i giallazzurri erano in vantaggio 2 a 1 (a segno Soulé a Mazzitelli) fino a 18' dal termine, prima delle reti ospiti firmate da Gabbia e da Jovic.

Sul campo della Juventus, nell'incontro del 25 febbraio con il risultato che ingiustamente ha premiato i bianconeri 3 a 2 con il gol di Rugani al sesto minuto di recupero e con il Frosinone che era riuscito a ribaltare l'1 a 0 iniziale di Vlahovic (autore anche della seconda rete dei bianconeri) grazie a Cheddira e Brescianini. E, infine, in casa nelle ultime due gare con il Lecce e la Lazio. In tutte e quattro le partite il Frosinone ha lasciato punti importanti nelle mani delle squadre avversarie perché sono venute meno nei momenti importanti quelle caratteristiche lamentate dal tecnico, quali la lettura attenta delle varie situazioni di gioca e la mancanza di esperienza (oltre a zero furbizia) in altri momenti della partita. Oggi, intanto, la squadra riprende la preparazione. Avrà due settimane di tempo per preparare la trasferta di Genova nella speranza che riesca a trovare la chiave per interrompere la serie negativa e ripartire.