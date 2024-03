L'ultima sosta che osserva il campionato arriva giusto in tempo per preparare il rush finale composto da nove finali e nel quale il gruppo delle pericolanti, Frosinone compreso, che, fatta qualche eccezione, è ancora a stretto contatto di gomito nello spazio di pochi punti. La formazione di Eusebio Di Francesco ci giunge dopo avere archiviato la partita con la Lazio sotto il peso dei rimpianti che sono diventati purtroppo di routine soprattutto al termine delle gare disputate dal periodo a cavallo tra la fine e l'inizio del nuovo anno fino all'ultima con i biancocelesti. Stiamo parlando delle partite post Lecce di metà dicembre per un totale di quattordici incontri che hanno fruttato soltanto cinque punti grazie alla vittoria sul Cagliari e ai pareggi con Verona e Lecce.

Nonostante l'attuale scomoda e preoccupante posizione di classifica all'interno della zona retrocessione, il Frosinone è in vita a lo ha dimostrato, pur nella sconfitta, contro la Lazio. La matematica ancora non lo condanna e, quindi, approfitterà della sosta del campionato per rinserrare le file e cercare di affrontare le nove finali facendo tesoro degli errori commessi e pagati a caro prezzo. Se poi la sosta oltre ad essere utile sarà anche benedetta lo sapremo quando si tornerà a giocare. Di Francesco ha dichiarato nel corso della conferenza stampa di sabato sera che «davanti a noi avremo due settimane di lavoro da sfruttare, magari andremo anche fuori per compattarci ancora meglio».

E ha aggiunto parlando ovviamente della sconfitta con la Lazio e del futuro prossimo che «… ci sono ancora nove partite e questa squadra non deve mollare di un centimetro. Dobbiamo reagire alla grande ripartendo dai nostri errori sia sui calci piazzati che in altre situazioni di gioco. Siamo stati noi a determinare il risultato …». E magari per trovare anche la chiave giusta per chiudere con il passato, interrompendo la corposa serie dei risultati negativi e tornando a fare punti importanti per restare in Serie A. Certo l'impresa non sarà facile ma vale la pensa che la squadra ci provi. Anche se di fronte, alla ripresa del campionato, Mazzitelli e compagni saranno attesi sul rettangolo di gioco dello stadio "Luigi Ferraris" dal Genoa che è stata squadra vera nel corso della partita pareggiata sul campo della Juventus nell'ultimo turno. Dicevamo della sosta del campionato: con tutta probabilità servirà anche a Marchizza, Bonifazi, Harroui, Oyono e a Lusuardi per poter tornare a disposizione del tecnico per la impegnativa e importante ultima fase della stagione agonistica.

A punti soltanto il Lecce

E comunque se il Frosinone non è riuscito a fare punti nell'ultima giornata contro la Lazio, lo stesso hanno fatto le altre squadre che lottano così come i ciociari per evitare la retrocessione, ad eccezione del Lecce. Come ripetuto più volte negli ultimi giorni, sono sette le formazioni in lotta per evitare penultimo e terzultimo posto finale considerando che la Salernitana può essere considerata ormai in Serie B. E i salentini hanno vinto proprio sul campo dei campani facendo un bel balzo in avanti tanto che da quartultimi ora hanno sette squadre alle spalle. Tutte sconfitte, invece, per le altre. Partendo dall'Udinese, che precede di tre punti il Frosinone, i friulani hanno perso in casa contro il Torino. Verona e Cagliari, affiancate al quintultimo posto, sono state battute da Milan e Monza, mentre l'Empoli quartultimo dal Bologna e il Sassuolo penultimo dalla Roma.