Per l'ennesima volta il Frosinone domina in largo e in lungo l'avversario, in questo caso la Lazio, va meritatamente in vantaggio, sfiora più volte il raddoppio, ma poi al primo tiro degli avversari subisce gol e la partita cambia. Altri due evitabili gol a inizio ripresa, entrambi da palla inattiva, e gli ospiti si portano sul 3 a 1. Cheddira a venti minuti dalla fine ridà speranze ai canarini con il gol del 2 a 3, ma alla fine la rimonta non viene completata. E così arriva il ko e la corsa salvezza per i giallazzurri resta sempre in salita. Per fortuna adesso c'è la sosta e la squadra potrà ricaricare le batterie per il rush finale.

La cronaca

Inizia fortissimo il Frosinone che al 5' crea la prima occasione pericolosa della partita con Cheddira, che pescato in area da Gelli, non riesce da pochi passi ad inquadrare la porta. Al 13' arriva il vantaggio dei ciociari. Soulé allarga sulla sinistra per Zortea, che crossa in mezzo per Lirola, che salta più in alto di tutti e di testa mette dentro. Il Frosinone spinge e al 18' Cheddira tenta l'acrobazia, ma il pallone finisce di poco a lato. Da una palla persa di Marusic nasce al 27' una nuova occasione per il Frosinone: Cheddira porta palla sulla sinistra e poi cerca in mezzo Brescianini, che è però anticipato in area di rigore da Cataldi. Al 35' ancora Cataldi provvidenziale ad anticipare Brescianini, che era stato ben servito da Lirola. Il pareggio della Lazio arriva al 38': Luis Alberto riceve palla da Felipe Anderson e appoggia per Guendouzi.

Il francese mette in mezzo per Zaccagni, che di sinistro anticipa Lirola e batte Turati per l'1-1. Al 43' bella triangolazione all'interno dell'area tra Luis Alberto e Immobile, il cui destro da posizione defilata è respinto da Turati con una grande parata. Occasionissima Frosinone nel recupero. Azionato da Brescianini in contropiede, Soulé verticalizza per Lirola che da posizione defilata calcia in porta invece di servire Cheddira tutto solo in mezzo all'area.

La ripresa

Anche il secondo tempo si apre con una chance per il Frosinone. Al 1' Soulé punta il difensore e va alla conclusione da distanza ravvicinata, ma il suo destro è bloccato da Mandas. La Lazio risponde con il tiro di Marusic al 4', deviato in calcio d'angolo. Al 12' ospiti in vantaggio. Punizione dalla trequarti di Luis Alberto, sulla quale si avventa Castellanos che di testa batte Turati. Barrenechea e Lirola finiscono a terra in area di rigore, ma al VAR si controlla un possibile fuorigioco. Non c'è nulla però e il direttore di gara conferma il gol. Reazione immediata del Frosinone al 14', con il tiro al volo di Soulé che Cheddira cerca di correggere in porta, senza inquadrare lo specchio.

Al 16' la Lazio sfiora due volte il doppio vantaggio, prima con Castellanos che al volo va al tiro sull'assist di Vecino e poi con Luis Alberto da fuori, ma Turati blocca in entrambe le occasioni. Ma l'1 a 3 arriva al 18' ancora con Castellanos, più lesto di tutti a piombare sulla respinta dopo il palo colpito da Casale e a insaccare. Il Frosinone accorcia le distanze al 24'. Angolo di Soulé corto per Gelli, che di prima va in mezzo: Okoli tocca di testa per Cheddira, che in rovesciata trova il gol del 2-3. Al 28' la Lazio rischia sull'errore di Mandas, che aveva regalato a Cheddira la possibilità di segnare, ma in fuorigioco.

Di nuovo Cheddira pericoloso al 29' con il destro che però trova solo l'esterno della rete. Al 36' Turati tiene in vita il Frosinone con un miracolo su Luis Alberto, che aveva aperto il piatto destro dopo aver ricevuto il passaggio di Castellanos in area di rigore. Grande chance per il Frosinone al 44' con il sinistro di Valeri deviato, su cui Mandas arriva con la mano di richiamo. Al 45' Lazzari spreca il contropiede condotto da Luis Alberto, angolando troppo il destro che finisce a lato. Al 51' Soulé mura Castellanos ed evita il poker della Lazio, che al 54' va ancora vicino al gol con Kamada che da pochi passi non trova la porta. Il Frosinone ci prova nel finale senza creare però particolari pericoli dalle parti di Mandas.