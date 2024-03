La Lazio batte il Frosinone allo Stirpe per 3 a 2. Sblocca la partita Lirola al 13', ma alla fine del primo tempo una rete di Zaccagni riporta la parità. Decisiva doppietta di Castellanos, che segna al 57' e al 62'. Cheddira al 70' segna il secondo gol per la squadra di casa. Ma non basta. I canarini non vincono da otto turni e rimangono al terzultimo posto della classifica.