Il tempo dei "regali" è finito. Dopo aver dissipato un vantaggio sulla zona salvezza che era stato anche di otto lunghezze, adesso il Frosinone è in piena zona retrocessione e da qui alla fine non può davvero più permettersi nessuna distrazione. A cominciare dalla partita che questa sera (fischio d'inizio alle ore 20,45) lo vedrà ospitare allo stadio "Benito Stirpe" la Lazio. Al di là di quella che è la qualità indiscussa dell'avversario, per Mazzitelli e compagni dovrà esistere un solo risultato: la vittoria. Bisognerà cercarla dall'inizio alla fine, mettendo sul rettangolo di gioco anche quelle qualità che per molti versi fin qui non sono sembrate far parte del dna di troppi componenti della formazione canarina. Ma la salvezza si può raggiungere soltanto attraverso prestazioni fatte di voglia, cuore, determinazione e cattiveria agonistica.

Qualità che, tutte insieme, l'ultima volta le abbiamo notate in occasione della vittoria sul Cagliari. Guarda caso l'ultima fin qui ottenuta dal Frosinone quando, già dal primo minuto, si era capito che la squadra giallazzurra era carica al punto giusto con Cheddira a brutto muso verso Dossena che provava a fare il "furbo". Ebbene, questa sera lo spirito di chi scenderà in campo, al di là dei moduli e quant'altro, dovrà essere identico a quello visto contro la squadra di Ranieri. E se possibile anche di più.

Aspetto tecnico e tattico

Non fondamentale in questo rush finale, come detto, l'aspetto tecnico e tattico, ma comunque sempre importante. La buona notizia in tal senso è arrivata dal recupero di Valeri che nella gara in casa del Sassuolo era stato costretto a uscire dopo pochissimi minuti dal via per una distorsione alla caviglia. Nella rifinitura di ieri l'ex Cremonese si è allenato con il resto dei compagni e quindi sarà a disposizione. Non fanno a questo punto parte della lista de convocati, i soliti Oyono, Marchizza, Lusuardi, Harroui e Bonifazi. Passando a questo punto a quello che potrebbe essere lo schieramento iniziale, che come nelle ultime uscite verrà schierato con modulo 4-3-3, in porta dovrebbe esserci la conferma di Turati rientrato tra i pali nell'incontro del "Mapei Stadium" dopo essere rimasto fuori nelle due precedenti uscite. Davanti a lui i due esterni saranno Zortea a destra e Valeri a sinistra. A meno che Di Francesco non valuti quest'ultimo recuperato al 100% e decida di farlo partire dalla panchina. In quel caso al suo posto giocherebbe Lirola. A comporre la coppia di centrali, quindi, due tra Okoli, Romagnoli e Monterisi. A comporre la linea mediana dovrebbe esserci la conferma di Mazzitelli e Brescianini nel ruolo di interni e in mezzo a loro Barrenechea nelle vesti di play. Infine il tridente avanzato che sarà composto da Soulé che agirà sulla destra, Cheddira nel ruolo di punta centrale e a sinistra Gelli appare in vantaggio nei confronti di Ghedjemis.