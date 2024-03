La ventinovesima giornata del campionato di Serie A aprirà i battenti questa sera con una partita che interessa la classifica del Frosinone. Si giocherà infatti Empoli - Bologna mentre toccherà alla sfida tra le deluse Inter e Napoli chiudere il sipario domenica sera sulla serie di partite dopo il mancato passaggio ai quarti di finale della Champions. Il Frosinone, invece, affronterà domani sera (ore 20,45) allo stadio "Benito Stirpe" la Lazio che, con tutta probabilità, non sarà la stessa formazione che è stata battuta dall'Udinese all'Olimpico lunedì sera.

Per Mazzitelli e compagni sarà partita sicuramente difficile ma dovranno comunque uscirne con un risultato positivo soprattutto per il fatto che, se andiamo a vedere le altre quattro partite successive, non è che ce ne sia una più facile. Proprio per questo la formazione giallazzurra dovrà evitare di fare tabelle di marcia ma preparare una gara per volta e cercare di fare punti che il pronostico non gli assegna. Stiamo parlando del poker di partite con tre da disputare in trasferta (Genoa, Napoli e Torino) e con una soltanto in casa contro il Bologna.

E siccome nel calcio tutto può succedere sarà importante che il Frosinone le affronti senza alcun timore riverenziale e con la massima determinazione. Tornando al prossimo turno di gare e alle partite che per motivi di classifica interessano la squadra giallazzurra, il Frosinone affronterà la Lazio dopo le partite Monza-Cagliari, Salernitana-Lecce e Udinese-Torino in calendario domani pomeriggio. Ma al di là di tutto, l'incontro più importante sotto tutti i punti di vista saràil prossimo contro l'avversario biancoceleste. Un risultato positivo si trasformerebbe nella motivazione più valida per affrontare nel modo migliore i quattro successivi impegni alla ripresa del campionato.

Dal campo

La squadra è tornata ad allenarsi ieri mattina per la penultima seduta settimanale. La nota positiva riguarda Emanuele Valeri, che si era infortunato alla caviglia nei primi minuti della gara di sabato scorso. Il difensore ha lavorato parzialmente in gruppo e questo potrebbe fare ipotizzare che venga convocato per la gara di domani. Tornando a ieri, il programma di lavoro prevedeva, dopo la fase di attivazione, esercitazioni tecnico-tattiche concluse da una serie di calci piazzati. Allenamento differenziato, invece, per Marchizza, Lusuardi e Oyono. Terapie per Bonifazi e Harroui.

Ipotesi di formazione

La rifinitura di oggi dovrebbe servire a Di Francesco per sgomberare il campo da eventuali dubbi riguardante lo schieramento iniziale. Potrebbe essere addirittura importante per valutare la possibilità di recuperare il già citato Valeri. Comunque in porta dovrebbe essere confermato Turati, con due tra Zortea, Lirola e Valeri per i ruoli di difensori esterni e con Romagnoli, Okoli e Monterisi in ballottaggio per quelli di centrali. A centrocampo conferma per Mazzitelli, Barrenechea e Brescianini, mentre sicuramente in campo nel tridente ci saranno Soulé e Cheddira con Gelli favorito su Seck, Ghedjemis e Baez.