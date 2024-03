Soltanto qualche centinaio di biglietti sono ancora disponibili per i tifosi del Frosinone e poi il "Benito Stirpe" farà registrare il quarto sold out stagionale anche nella partita contro la Lazio. E quanto sia importante e difficile ai fini del risultato finale l'ormai prossimo incontro con i biancocelesti capitolini lo dimostra più della classifica degli , che non ci interessa, quella della formazione di Eusebio Di Francesco. 
Il Frosinone, dopo avere chiuso il girone di andata con diciannove punti conquistati con pieno merito, nelle successive nove gare del girone di ritorno ne ha fatti soltanto cinque eppure è tuttora in lotta per restare nella massima serie più per demeriti degli avversari che per meriti propri.

Per la prima volta durante il campionato in corso è entrato nella zona retrocessione, ma ha la possibilità di uscirne anche perché le antagoniste sono tuttora a stretto contatto di gomito. Anzi il Sassuolo è un punto dietro e delle altre, risalendo la classifica, Empoli e Lecce hanno una lunghezza di vantaggio, Cagliari e Verona due, per chiudere con l'Udinese che ne ha tre. A questo punto, però, non è più sufficiente aspettare regali dagli avversari impegnati per raggiungere il medesimo obiettivo, ma sarà necessario cambiare marcia per affrontare le prossime dieci partite come altrettante finali da giocare, chiaramente, una alla volta ma tutte con la voglia di vincerne il più possibile.

E per farlo servirà mettere in campo grinta, cattiveria agonistica e lucidità mentale che a volte sono mancate perché non è facile mantenerle per tutto l'arco di un incontro. Soprattutto se si è giovani anche se di belle speranze. Ora però bisognerà riuscirci. Sabato sera, come detto, allo "Stirpe" arriverà la Lazio e sarà necessario il Frosinone migliore per cercare di batterla. L'Udinese c'è riuscita praticando un tipo di calcio che non è nel dna della squadra giallazzurra, ma sappiamo anche che bisognerà uscirne con un risultato positivo. Magari sacrificando la manovra sull'altare di una classifica che chiede soltanto punti. Più di tutto e per le altre nove gare conterà solo ed esclusivamente il risultato.

Novità rispetto al Sassuolo?

Il tecnico potrà contare sugli stessi giallazzurri, ad eccezione di Valeri e con l'aggiunta di Kvernadze, di quelli che ha avuto a disposizione per la trasferta di Sassuolo. Chi farà parte dello schieramento iniziale è difficile dirlo anche se poi non dovrebbero esserci novità sostanziali rispetto all'ultima formazione. L'importante, comunque, che sia funzionale al tipo di partita che il Frosinone dovrà disputare contro il quotato avversario che, ultimi incidenti di percorso a parte, è sempre complesso di prima fascia. Un ruolo importante lo sosterranno i tifosi ed anche per questo abbiamo iniziato a parlare del Frosinone e della partita dicendo che il "Benito Stirpe" farà registrare il quarto sold out stagionale. E l'incitamento per spingere Mazzitelli e compagni al successo dovrà sprigionarsi da tutti i settori dello stadio di Viale Olimpia.

Dal campo

Ieri pomeriggio la squadra è tornata in campo per la terza seduta settimanale. Dopo la fase di attivazione, Di Francesco e il suo staff l'hanno impegnata nelle esercitazioni tecnico-tattiche, concluse con una partita a tema. Allenamento differenziato per Marchizza, Lusuardi e Oyono mentre Valeri, Bonifazi e Harroui si sono sottoposti alle terapie prescritte.