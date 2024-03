Sarà un esame tosto quello che attende il Frosinone a partire dalla gara con la Lazio di sabato prossimo per finire il 26 maggio quando al "Benito Stirpe" arriverà l'Udinese che, dopo il successo di lunedì in casa della Lazio, è passata a guidare il gruppetto delle sette formazioni che si stanno giocando la permanenza nella massima serie. L'ottava squadra è la Salernitana che tutti danno per spacciata ma è tenuta in vita dalla "matematica".

Esame tosto non solo per la formazione di Eusebio Di Francesco, ma anche per tutte le altre. La situazione insomma è ancora molto fluida anche se tra il Sassuolo che chiude il gruppetto e l'Udinese che lo guida ci sono quattro punti in classifica a vantaggio della squadra bianconera. Il Frosinone vanta un punto sul Sassuolo e poi dovrà solo inseguire, iniziando da Lecce ed Empoli avanti di un punto, per continuare con Cagliari e Verona avanti di due e per arrivare alla formazione friulana che vanta tre lunghezze sui giallazzurri. Se si considera che i punti a disposizione sono trenta faranno bene Mazzitelli e compagni a crederci ancora.

Magari senza fare tabelle di marcia ma preparando con il massimo impegno una finale alla volta. Per ora, dunque, testa solo alla Lazio anche perché poi il campionato osserverà un riposo di tredici giorni per riprendere il cammino in vista della volata finale che inizierà a fine marzo con il Frosinone impegnato in casa del Genoa. In quella occasione Di Francesco potrebbe avere a disposizione qualcuno degli attuali infortunati.

Dal campo

Intanto la squadra nella mattinata di ieri è tornata in campo per effettuare la seconda seduta di allenamento in vista della gara di sabato. Squadra divisa in due gruppi che, dopo la fase di attivazione, si sono alternato in un lavoro abbastanza intenso in palestra e sul campo, concluso da una partita a tema. Differenziato per Marchizza, Kvernadze, Lusuardi e Oyono e terapie per Valeri, Bonifazi e Harroui. Squadra di nuovo in campo oggi pomeriggio.

Discorso infortunati

La sosta del campionato giunge opportuna per cercare di recuperare qualcuno degli infortunati. Si tratta di pedine importanti su cui il tecnico non ha potuto fare affidamento per molte partite, A cominciare da Riccardo Marchizza, assente dai campi di gioco dal 2 dicembre dell'anno scorso, periodo in cui ha saltato quindici partite. Per continuare con Antony Oyono, lontano da impegni ufficiali dalla partita con la Juventus (ha saltato dodici gare); Mateus Lusuardi out dal 21 gennaio e precisamente dalla partita con il Cagliari e Kevin Bonifazi che ha saltato sette partite da Verona in poi. Ma ci sono anche gli infortuni recenti ad Abdou Harroui e a Emanuele Valeri che, comunque, potrebbero essere posti a disposizione del tecnico alla ripresa del campionato insieme a Marchizza e a Bonifazi. Ovviamente si stanno accelerando i tempi del recupero in vista del rush finale.