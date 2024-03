La vittoria ottenuta ieri dal Verona sul campo del Lecce ha fatto precipitare, per la prima volta in questa stagione senza considerare chiaramente la prima giornata, il Frosinone al terzultimo posto di classifica (in compagnia dell'Udinese che giocherà la sua gara del nono turno di ritorno solo questa sera sul campo della Lazio) e quindi in zona retrocessione. Il momento, quindi, è diventato davvero delicato, ma con trenta punti ancora a disposizione tutto può accadere. Certo è che se si vuole continuare a coltivare il sogno salvezza, che da questa estate abbiamo più volte sottolineato come per quella piccola realtà che è Frosinone sarebbe paragonabile alla vittoria della Champions League, da qui alla fine del campionato ognuno dovrà fare la sua parte.

Tanti anni fa un "maestro di calcio" affermava che per poter fare bene in questo sport ogni componente, ossia dal presidente al direttore sportivo, dall'allenatore alla squadra, dalla stampa ai tifosi, doveva svolgere solo il suo compito senza interferire in quello degli altri. Da allora sono passati tanti anni, nei quali, intanto, ha sempre più preso piede la moda dei social. E allora ecco che tutti sono lì pronti a criticare presidenti, allenatori e calciatori. Sono loro. I "fenomeni" della tastiera.

Quelli che qualche mese fa scrivevano perché il mister non faceva giocare Kaio Jorge e ora vorrebbero dilapidare il brasiliano, o quelli che nelle ultime gare hanno criticato Di Francesco perché non sostituiva mai Soulé e adesso lo accusano di averlo fatto uscire prima del fischio finale nella gara di Reggio Emilia quando invece se fosse stato in campo avrebbe tirato lui il calcio di rigore. Di questi, non sappiamo quanti vanno poi allo stadio per tifare la loro squadra. Sappiamo, invece, nel caso ce ne fossero, che da qui alla fine possono tranquillamente restare a casa. Perché sugli spalti dello "Stirpe" in questo delicato rush finale dovranno esserci solo quelli che amavano veramente il Frosinone.

Quelli che, tanto per intenderci e senza andare troppo lontano nel tempo, sabato sono partiti alle 7 e sono rientrati a mezzanotte per non far mancare il loro sostegno e incitamento alla squadra anche a Reggio Emilia. Nonostante una prestazione tutta da dimenticare. E questo al di là di quello che può dire Di Francesco. Perché quello sceso in campo contro il modestissimo Sassuolo, caro mister, è stato un Frosinone senza cuore e senza anima.

Ma il discorso vale anche per i calciatori

Questo per dire che nemmeno l'allenatore è esente, chiaramente, da colpe per una classifica diventata da tranquilla a molto pericolosa. E poi i calciatori. Perché alla resa dei conti sono loro che vanno in campo e più di qualsiasi altra componente determinano il risultato. Ebbene, così come gli pseudo tifosi, anche gli pseudo calciatori, vale a dire quelli che ragionano con "l'io" e non certo con il "noi", devono essere messi da parte. E toccherà a Di Francesco, ossia a colui che più di tutti ha il polso della situazione, capire su chi fare affidamento da qui a fine stagione. Quelli che, così come i tifosi, amano veramente la maglia che indossano. Gente pronta a mettere sul rettangolo di gioco, voglia, determinazione, cattiveria agonistica, anima e cuore. Perché in queste ultime dieci partite la permanenza in Serie A si conquista solo ed esclusivamente con queste caratteristiche e non certo con la tattica e con la tecnica.