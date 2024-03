Quello che è stato probabilmente il peggior Frosinone della stagione, senza anima e cuore e inconsistente o quasi sotto il profilo del gioco, esce sconfitto senza la minima giustificazione dalla gara sul campo del Sassuolo. In quella che fino a oggi era la partita più importante della stagione, i canarini restano praticamente negli spogliatoi. Di contro i padroni di casa, senza fare molto di più degli avversari, sfruttano la solita distrazione difensiva, segnano e ringraziano per una prima volta. La seconda nei minuti finali quando ai ciociari viene concesso un calcio di rigore che Kaio Jorge, da poco sul rettangolo di gioco, manda direttamente al lato calciando con una sufficienza inaccettabile.

La cronaca

Al 1' prova subito a farsi vedere in avanti il Frosinone con la buona incursione di Ghedjemis, ma l'interessante pallone messo in mezzo dal francese è allontanato. La prima occasione per il Sassuolo arriva al 7' con la conclusione fuori misura di Racic, che aveva raccolto il pallone fuori area dopo una respinta della difesa ciociara. Ancora pericoloso per i giallazzurri al 12' Ghedjemis che punta e salta Pederson e poi dalla sinistra libera il mancino che finisce di poco a lato. Buona progressione sulla destra al 17' di Zortea che va al cross basso, ancora ben letto dalla dai difensori del Sassuolo. Al 23' rischia grosso Thorstvedt con il fallo in ritardo su Mazzitelli: il centrocampista del Sassuolo era stato ammonito pochi minuti prima per l'intervento falloso ad interrompere il contropiede azionato da Brescianini: poteva starci il secondo giallo. Al 26' ci prova ancora sulla destra Zortea, che prima scambia con Soulé e poi cerca il traversone, stavolta bloccato da Consigli. Il Sassuolo risponde al 27' con due cross interessanti messi fuori prima da Romagnoli e poi da Okoli. Al 30' chance per Lirola che va al tiro dalla distanza, altissimo sopra la porta di Consigli. Al 34' il Sassuolo trova il primo tiro nello specchio della porta con il tentativo di Pinamonti, il cui destro è però debole e facile preda di Turati. Al 44' si accende Laurienté che scappa via sulla sinistra a Lirola e poi calcia forte verso la porta ma il portiere giallazzurro si fa trovare pronto e respinge.

La ripresa

All'11 c'è contatto un dubbio in area di rigore tra Thorstvedt e Mazzitelli, che era stato pescato dal tacco di Zortea. L'arbitro La Penna concede inizialmente il calcio di rigore, ma poi lo cancella dopo l'on field review: il centrocampista del Sassuolo era stato il primo ad arrivare sul pallone. Sul ribaltamento di fronte trovano il vantaggio i neroverdi. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto corto, Racic trova l'imbucata per Thorstvedt, che perso dai difensori del Frosinone in area di rigore, ha tutto il tempo di girarsi e di incrociare con il sinistro per battere Turati. Sassuolo a un passo dal raddoppio al 15' con il tentativo d'esterno di Pinamonti, che con una finta salta prima Romagnoli e poi conclude a lato di pochissimo. Occasionissima Frosinone per il pareggio al 32' con Lirola, che trovato in profondità da Soulé, cerca il pallonetto tutto solo a tu per tu con Consigli e si divora il gol dell'1-1 con un tiro assurdo. Alla ricerca del pari i giallazzurri ci provano ancora al 34' con il cross di Mazzitelli in area per Ibrahimovic, che è però anticipato dall'intervento di testa di Pedersen. Al 36' il tentativo del Frosinone è tra i piedi di Seck che in un primo momento sbaglia il tempo del passaggio e poi trova lo spazio per mettere il pallone in mezzo, allontanato però da Ferrari. Il Sassuolo torna a farsi vedere in avanti al 41' con la debole conclusione di Racic, che era andato al tiro dopo l'errore in uscita di Turati. Al 43' Seck lascia partire il sinistro, troppo debole e impreciso per far male a Consigli. Un'ingenuità di Ferrari, che spinge Cuni in area di rigore, regala al Frosinone la possibilità di pareggiare dal dischetto al 43' con Kaio Jorge, ma il brasiliano chiude troppo il destro e sbaglia. Arrembaggio dei ciociari nel finale che non riescono però a creare pericoli dalle parti di Consigli.