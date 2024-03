Un'altra sconfitta per il Frosinone. Al Mapei Stadium finisce 1-0 per il Sassuolo. Partita povera di occasioni da entrambe le parti per i primi 45 minuti. Nella ripresa arriva il vantaggio del Sassuolo al 58' con Thorstvedt. All'89 l'arbitro fischia il calcio di rigore per il Frosinone. Ma Kaio Jorge sbaglia buttando fuori il pallone.