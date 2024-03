Dopo lo scontro salvezza di domenica in casa contro il Lecce, nel quale soltanto quella sfortuna che ormai da diverse settimane non vuole abbandonarlo non ha permesso la conquista dell'intera posta in palio (la gara è finita in parità), oggi alle 15 il Frosinone è atteso da un'altra partita fondamentale nella corsa per poter giocare nella massima serie anche il prossimo campionato. Con fischio d'inizio alle 15, Mazzitelli e compagni saranno impegnati sul campo del Sassuolo che nella graduatoria generale occupa il penultimo posto con quattro punti di ritardo dai giallazzurri quintultimi (in compagnia dell'Udinese).



Se a tutto ciò aggiungiamo che nelle otto gare giocate dopo il giro di boa l'undici neroverde ha conquistato un solo punto (per il resto sette sconfitte), normale pensare che quella odierna rappresenta per il Frosinone una grande occasione da sfruttare a tutti i costi. Certo, qualcuno potrebbe obiettare che anche la squadra ciociara lontano dallo "Stirpe" ha stentato, e non poco (tre pareggi e per il resto tutti ko), ma non sotto il profilo del gioco (ad eccezione della trasferta di Bergamo a inizio girone di ritorno). Tutto questo senza, comunque, dimenticare che ogni partita alla fine fa storia a se e che l'unico giudice sarà il rettangolo di gioco. Dove i canarini dovranno mettere tutto quello che hanno dentro e anche di più.

Aspetto tecnico e tattico

Passando a questo punto all'aspetto più prettamente tecnico, rispetto alla partita di domenica scorsa contro il Lecce per questa trasferta al "Mapei Stadium" mister Di Francesco avrà a disposizione gli stessi calciatori ad eccezione di Harroui che si è infortunato proprio nei minuti iniziali dell'incontro con i salentini. Il forfait del marocchino va quindi ad aggiungersi a quello dei soliti Oyono, Marchizza, Lusuardi e Bonifazi. Premesso ciò e partendo dall'idea che per quel che concerne il profilo tattico il Frosinone verrà schierato dal suo allenatore con il consueto 4-3-3 come sempre dinamico e pronto a diventare un 4-2-3-1 e non solo, per quel che riguarda la formazione iniziale dovrebbe ricalcare per quasi tutti i suoi undicesimi quella anti Lecce.

Partendo dalla difesa, davanti al portiere che potrebbe essere per la terza gara consecutiva Cerofolini, il quartetto arretrato sarà composto da uno tra Zortea e Lirola sulla corsia di destra, Valeri a sinistra e uno tra Romagnoli o Monterisi a far coppia di centrali con Okoli. A centrocampo ci sarà da sostituire, chiaramente rispetto all'ultima partita, Harroui. Potrebbe farlo Reinier, così come è accaduto domenica nel momento dell'infortunio del marocchino, ma anche Barrenechea, partito sempre dalla panchina negli ultimi tre incontri. In questo secondo caso l'ex Juventus giocherebbe da regista con Mazzitelli e Brescianini ai suoi lati. In attacco, infine, dovrebbe giocare lo stesso tridente del turno precedente. Vale a dire quello composto da Soulé, Cheddira e Gelli.