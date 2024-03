Per il Frosinone due scontri diretti nel giro di una settimana. Dopo il primo con il Lecce, bisognerà aspettare domani pomeriggio per conoscere l'esito del secondo che si giocherà al "Mapei" contro il Sassuolo. A parlarne Eusebio Di Francesco nella conferenza anticipata a ieri. Per ora possiamo dire che il Frosinone lo ha preparato al meglio con quasi tutte le pedine che sono tornate al loro posto di uno scacchiere con tre caselle ancora vuote. Se pensiamo alle assenze di qualche settimana fa e all'emergenza soprattutto in difesa in cui si è trovato il tecnico, possiamo anche aggiungere che il peggio è alle spalle e che la formazione giallazzurra sta riprendendo un assetto che, se non è il migliore, comunque è rassicurante anche in vista della partita di domani pomeriggio. Sicuramente molto importante per entrambe le formazioni.

Ma che partita sarà? Alla domanda Di Francesco ha risposto che saranno tutte uguali nella loro diversità da quelle già disputate.

«Il Sassuolo - ha poi aggiunto – ha un allenatore nuovo e quindi non so come giocherà, ma siamo pronti per ogni evenienza. Ha perso Berardi per infortunio e anche per questo e per quanto riguarda l'aspetto psicologico sarà una formazione diversa da quella affrontata nel girone di andata. Lottiamo entrambe per non retrocedere, noi stiamo un po' meglio e vogliamo venirne fuori, dopo avere offerto positive prestazioni, con una gara importante anche nel risultato. Sarà una partita delicata come tante altre. Chi tra il Frosinone e il Sassuolo sarà avvantaggiato? Noi abbiamo il vantaggio dei punti ma la partita si deciderà nei novanta e passa minuti di gioco con possibilità del 50% per entrambe le squadre».

Dalle domande e risposte in generale a quelle sui singoli: la più importante su chi, tra Turati e Cerofolini, difenderà la porta.

«Come ho già detto deciderò di settimana in settimana. Per ora non ho ancora deciso. Valutare lo stato psicologico del portiere non solo è importante ma anche difficile. Ibrahimovic? Tutti si stanno allenando alla grande compreso lui che secondo me aveva perso un po' di attenzione, È migliorato e valuterò anche lui».

E sul particolare momento di forma di Cheddira...

«Abbiamo bisogno dei suoi gol e sono contento per lui. L'unica cosa che potevo rimproverargli prima delle ultime due gare era qualche gol non fatto, ma quanto a impegno non gli è mai mancato. Si è sempre allenato bene. Vedo una squadra molto impegnata negli allenamenti e a lungo andare saremo ripagati. Col Lecce chi è entrato ha avuto la giusta mentalità».

Dopo aver precisato che al momento «l'unica cosa che manca è di portare a casa il risultato importante» Di Francesco ha concluso sul Sassuolo.

«Cosa temo della squadra che affronteremo? La voglia di rivalsa e dal nuovo tecnico qualche modifica tattica. Da parte nostra dovremo essere pronti soprattutto se, dopo avere preparato la partita in una determinata maniera, di fronte ti trovi una squadra avversaria diversa. E lo saremo».