Il prossimo sarà ancora un turno molto importante ai fini della lotta per la salvezza quando al termine del campionato ne mancano ancora undici. Non saranno quattro gli scontri diretti come nella giornata precedente ma soltanto uno in meno e, quindi, in grado di mantenere altissimo l'interesse sulla lotta che interessano la zona bassa della classifica. Insomma undici giornate ancora da disputare in un campionato che, più si avvicina al traguardo finale, più la voglia di restare in Serie A si fa spasmodica.

Per quanto riguarda gli scontri diretti di questo weekend in cui si giocherà la nona giornata di ritorno, si aprirà alle 15 di sabato con le due sfide: Cagliari - Salernitana e Sassuolo - Frosinone. Il giorno successivo, con inizio alle ore 12,30, è in calendario l'incontro tra il Lecce e l'Hellas Verona che si disputerà sul rettangolo di gioco dello stadio di Via Del Mare. Il compito del fanalino di coda del campionato è sicuramente molto difficile anche se la squadra di mister Liverani è riuscita a strappare un risultato di parità nell'incontro di Udine. Il Cagliari però affronta l'impegno con il morale alle stelle dopo il successo conquistato a Empoli.

La squadra di Claudio Ranieri vanta nove punti di vantaggio sull'avversario che, chiaramente, darà il massimo per avvicinare l'avversario di turno e anche la zona salvezza. Dovrà essere deciso a conquistare l'intera posta in palio anche il Frosinone nella partita in programma sul terreno di gioco del "Mapei Stadium Città Tricolore".

Non sarà impresa facile per giallazzurri dal momento che il Sassuolo avrà l'occasione buona per cercare di accorciare il distacco dalle squadre antagoniste. Nella gara del girone di andata il Frosinone riuscì a ribaltare il risultato dopo essersi trovato sotto di due gol, ma ogni gara ha storia a sé ed anche per Mazzitelli e compagni l'incontro presenta, come detto, un indice di difficoltà sicuramente alto. Domenica, invece, si affronteranno Lecce ed Hellas Verona, con quest'ultimi che nell'ultima giornata si sono imposti nello scontro diretto con il Sassuolo riuscendo a guadagnare due punti sul Frosinone ed anche sul Lecce, che ne ha ancora due di vantaggio sulla squadra scaligera mentre il Frosinone ne vanta uno soltanto. Empoli e Udinese, comunque, pur non avendo scontri diretti non è che possono stare tranquilli. Infatti dovranno vedersela rispettivamente in trasferta con il Milan e con la Lazio in incontri sicuramente molto difficili.

Dal campo

Il Frosinone ha svolto ieri pomeriggio la seconda seduta di preparazione all'incontro di sabato pomeriggio. Solito massimo impegno da parte dei giallazzurri e lo impone l'importanza che ha la partita per quanto riguarda la permanenza nella massima serie. Dopo la fase di attivazione mister Di Francesco e il suo staff hanno impegnato la squadra nelle esercitazioni tecnico-tattiche, concluse da una partita a tema.

Non vi hanno preso parte Marchizza, Lusuardi e Oyono, che hanno effettuato un allenamento differenziato, mentre Bonifazi e Harroui si soni sottoposti alle terapie prescritte. 
Nella mattinata odierna in programma la terza seduta di lavoro sempre sul campo della "Città dello Sport" di Ferentino. Per quanto riguarda quella che potrebbe essere la formazione iniziale, il tecnico ha valide alternative soprattutto a centrocampo e in attacco.