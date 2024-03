«Cosa faremo con il Sassuolo? Sono rimaste undici finali. E la prossima è una di queste. Daremo sicuramente il massimo sapendo che è un crocevia importante per la salvezza. Loro sono una squadra forte con grandi individualità. Dovremo rispettarli e cercare di fare un'ottima gara». Sono parole pronunciate da Walid Cheddira al termine della sfortunata partita pareggiata con il Lecce. E a proposito di fortuna la punta si è augurato di ritrovarla. «Ce ne serve e come un pizzico e vedrete che arriverà. Sono certo».

Intanto i suoi due gol realizzati nelle ultime due gare, anche se hanno prodotto soltanto il pareggio con la formazione salentina dopo l'immeritata sconfitta con la Juve, sono un buon segno. E se fosse proprio Cheddira l'attaccante della salvezza per la formazione di mister Di Francesco? È presto per dirlo ma possiamo sperarlo pensando a quante volte è andato in gol nel campionato della stagione scorsa quando indossava la casacca del Bari. Per la precisione diciassette in campionato e cinque in Coppa. Nel campionato in corso l'attaccante di Loreto ha pagato il prezzo del salto di categoria tanto da precisare che «a livello di esperienza avverto che sono cresciuto in questo anno con il Frosinone. La Serie A è molto difficile ma ci sto lavorando per comprenderla meglio durante ogni gara in cui sono stato in campo».

Fino alle due reti realizzate con la Juve e Lecce, Cheddira aveva solo trasformato il rigore nella partita vinta in casa con il Sassuolo. Poco, chiaramente, rispetto al bottino di gol conquistato con il Bari. Comunque il "risveglio" dell'attaccante prendiamolo come un positivo segnale per le prossime undici finali che dovrà giocare con i suoi compagni. A cominciare proprio dalla partita di sabato prossimo contro la formazione di mister Davide Ballardini.

Sassuolo nel "ritorno"

Dopo il giro di boa il Sassuolo ha fatto ancora peggio del Frosinone. Se i giallazzurri hanno conquistato cinque punti grazie alla vittoria sul Cagliari e ai pareggi di Verona e con il Lecce, la formazione neroverde ha fatto registrare soltanto il pareggio con il Torino. Poi sette sconfitte, due in più dei giallazzurri. L'ultima vittoria risale all'ultimo turno del girone di andata quando ha battuto la Fiorentina 1 a 0 il 6 gennaio.

Dal campo

Ieri pomeriggio la squadra è tornata alla "Città dello Sport" per iniziare a preparare la gara del "Mapei". Dopo la fase di attivazione Mazzitelli e compagni sono stati impegnati in un lavoro atletico e nelle esercitazioni tecnico-tattiche, concluse da una partita finale. Marchizza, Lusuardi e Oyono hanno effettuato un allenamento differenziato, mentre Bonifazi e Harroui si sono sottoposti alle terapie prescritte. Il centrocampista, dopo il problema muscolare accusato alla coscia destra nei primi minuti della gara con il Lecce, sarà costretto a saltare le prossime tre/quattro gare di campionato. Oggi pomeriggio, infine, di nuovo in campo per la seconda seduta settimanale.