Il campionato è entrato nella fase più importante ed incerta per quanto riguarda la zona della classifica a rischio retrocessione. A undici giornate dal termine e con trentatré punti ancora a disposizione la lotta per restare in Serie A vede interessate un gruppetto di otto formazioni guidate da Lecce ed Empoli a quota venticinque punti, quindi Udinese e Frosinone a ventiquattro, Verona e Cagliari a ventitré, Sassuolo a venti per chiudere con la Salernitana, solitario fanalino di coda a quota quattordici punti. Una situazione di classifica, insomma, ritenuta possibile all'inizio del campionato quando la matricola giallazzurra ha iniziato il difficile percorso ben sapendo che avrebbe dovuto lottare fino all'ultimo per conquistare la permanenza nella massima serie calcistica.

È quanto sta avvenendo nonostante il girone di andata abbia avuto per la squadra di Eusebio di Francesco uno svolgimento oltre ogni più rosea aspettative della vigilia. Questa premessa ci è sembrata necessaria per affrontare nella maniera migliore la fase più importante del campionato: la squadra sul campo e i tifosi sugli spalti dovranno giocarsela insieme dalla prossima gara di Sassuolo fino all'ultima, quando il 26 maggio sul rettangolo di gioco del "Benito Stirpe" i giallazzurri dovranno incontrare l'Udinese. Al momento le possibilità ci sono anche se, come diremo, il ventisettesimo turno si è concluso pareggiando con il Lecce una partita dominata ampiamente.

Ci sono perché Mazzitelli e compagni hanno dimostrato di essere squadra viva e in grado di opporsi a qualsiasi tipo di avversario. Anche se è stata sconfitta dalla Juventus nella maniera che tutti sappiamo e non è riuscita a battere il Lecce offrendo una prestazione di livello. Due partite come tante altre perse o pareggiate più per una serie di sfortunate coincidenze sotto forma di errori, che nel calcio ci stanno, che per merito degli avversari di turno. Anche in quest'ultimo periodo, in cui la formazione giallazzurra non è riuscita ritrovare il successo pieno dopo la gara vinta con il Cagliari del 21 gennaio scorso e il vantaggio sulla zona salvezza si è sempre più assottigliato, i commenti degli addetti ai lavori sono stati sempre positivi, riconoscendo al Frosinone il merito di avere cercato in ogni partita, riuscendoci anche, di giocare al calcio.

Come se non fosse squadra con problemi di classifica impellenti. Per dirla con una frase di mister Di Francesco, di solito il calcio alla fine ti restituisce quello che ti ha tolto e il Frosinone è in forte credito. Non abbiamo dimenticato i dodici "legni" presi nella parte iniziale del campionato tra pali e traverse; l'ultima colpita da Gelli con il portiere del Lecce immobile, o il penultimo del rigore calciato da Krstovic con il pallone che poi è finito sulla schiena di Cerofolini per l'autorete che ha sanzionato il risultato di parità.

Che alla fine ha reso problematica ma non compromessa l'attuale posizione di classifica riducendo da tre a un punto il vantaggio sulla terzultima squadra che è il Cagliari. Ora bisogna solo girare pagina e affrontare le undici restanti partite pensando a una per volta con la speranza che gli episodi girino dalla parte giusta come si è augurato Walid Cheddira al termine della partita con il Lecce, quando ha precisato che «la settimana scorsa abbiamo preso gol nel recupero, oggi nel finale non siamo riusciti a farne altri. Ci serve un pizzico di fortuna e sono convinto che arriverà».