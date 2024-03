Nel primo dei diversi spareggi salvezza che attendono il Frosinone da qui a fine stagione, i canarini non sono riusciti ad andare oltre il pareggio per 1 a 1 con il Lecce. Un risultato che va sicuramente stretto alla "banda" Di Francesco, soprattutto per l'ottimo secondo tempo giocato. In altre parole si può parlare ancora una volta di un'occasione sciupata dai canarini. L'ennesima. E intanto il vantaggio sulla zona salvezza si è ridotto a un solo punto.

La cronaca

La prima occasione della gara è per il Frosinone al 5'. Cheddira si gira ai sedici metri e di destro impegna Falcone in una difficiel parata in angolo. Al 9' Mazzitelli salva su Krstovic, che era stato pescato in area da Banda dopo l'errore in uscita di Soulé. Da un contrasto dubbio di Pongracic su Gelli al limite dell'area di rigore nasce al 26' un'altra chance per gli ospiti: Cerofolini deve superarsi per respingere in spaccata il tiro di Krstovic. Al 29' ci prova ancora il Lecce da fuori, stavolta con Almqvist, ma l'estremo difensore ciociaro è attento. Al 34' il Frosinone riparte in contropiede e prova a pungere con Brescianini, che servito in profondità da Soulé, sbaglia però l'appoggio in mezzo all'area, troppo debole e respinto da Pongracic. Al 36' prova a scuotersi Reinier, che sporca i guanti di Falcone con un destro velleitario dal limite. Doppia chance per Soulé al 41' con un primo tentativo di cross respinto da Banda e poi con il sinistro a giro, che è però intercettato da Gallo. Al 44' manca una punizione dal limite per il Frosinone dopo il contrasto di Pongracic su Reinier, punito con il giallo per simulazione all'indirizzo del centrocampista giallazzurro. Il Frosinone passa in vantaggio nel recupero: Gelli batte corta la punizione dalla trequarti per Zortea, che mette in mezzo; sulla sponda di testa di Romagnoli, Falcone prova a risolvere con i pugni una mischia, ma il pallone finisce sul sinistro di Cheddira che da pochi passi fa 1-0.

La ripresa

Occasione Lecce in apertura di secondo tempo. Al 2' Almqvist, lanciato a rete da Krstovic, punta la porta ma si fa rimontare da Valeri poco prima di entrare in area di rigore. Dopo un check del VAR per un possibile intervento falloso del difensore giallazzurro, il direttore di gara Guida conferma il fuorigioco. Nuova chance in contropiede per il Frosinone al 4' con Brescianini che però sbaglia ancora il tempo del passaggio e Gallo interviene per sventare il pericolo. Erroraccio all'11' di Zortea, che sbaglia il retropassaggio verso Cerofolini. Per rimediare il portiere giallazzurro ferma in scivolata Krstovic: l'intervento è falloso e in ritardo, l'arbitro non ha dubbi e indica il dischetto. Dagli 11 metri va una prima volta Rafia e Cerofolini intuisce l'angolo. Al VAR viene però ricontrollata la posizione di Valeri, che aveva allontanato il pallone, dentro l'area al momento del tiro: il rigore deve essere ripetuto. Stavolta dal dischetto va Krstovic. La palla colpisce il palo, batte sulla schiena di Cerofolini che aveva indovinato l'angolo anche questa volta e finisce dentro. Il Frosinone prova subito a reagire al 17', ma il tentativo di destro di Gelli si stampa sulla traversa. I ciociari reclamano un cacio di rigore al 23' per un possibile fallo di mano di Krstovic in area, ma dopo il silent check del VAR Guida dice che si può proseguire. Al 24' Valeri serve in mezzo all'area Brescianini, che di destro non riesce ancora una volta ad indirizzare verso la porta. Il Frosinone trova la via della rete al 27' sul servizio di Cheddira per Brescianini, che era però in fuorigioco. Occasione enorme per il Frosinone al 43': il cross di Ghedjemis trova in area Seck, che appoggia a Kaio Jorge, ma il brasiliano sbaglia lo stop e scivola regalando di fatto il pallone a Falcone. Al 44' Seck conclude con il sinistro, deviato in angolo. Al 48' ci prova anche Mazzitelli dal limite, ma il tiro è respinto da Baschirotto. Al 52' Falcone salva il risultato con un intervento miracoloso sul colpo di testa di Kaio Jorge, che era stato pescato benissimo dal cross di Valeri.

Il Tabellino

Frosinone 1 Lecce 1

Frosinone (4-3-3)

Cerofolini; Zortea, Romagnoli, Okoli, Valeri; Brescianini (22' st Barrenechea), Mazzitelli, Harroui (3' pt Reinier, 41' st Seck); Soulé, Cheddira (41' st Kaio Jorge), Gelli (22' st Ghedjiems)

A disposizione: Frattali, Turati, Baez, Cuni, Garritano, Kvernadze, Lirola, Ibrahimovic, Monterisi

Allenatore: Di Francesco

Lecce (4-3-3)

Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Rafia (22' st Oudin), Ramadani, Kaba (16' st Gonzalez); Almqvist (22' st Blin), Krstovic (22' st Piccoli), Banda (22' st Sansone)

A disposizione: Amooja, Venuti, Dorgu, Berisha, Pierotti, Touba

Allenatore: D'Aversa

Arbitro: Guida di Torre Annunziata

Collaboratori: Bindoni e Tegoni

Quarto uomo: Bonacina

Var: Marini

Avar: Pairetto

Marcatori: 46' pt Cheddira (F), 16' st Cerofolni autogol (L)

Ammoniti: Reinier (F), Almqvist (L)

Note: spettatori totali 15.334 (compreso i 10.684) di cui 1.023 ospiti. Incasso 339.178,57 euro. Angoli: 12-10 per il Frosinone. Recupero 2' pt e 6' st