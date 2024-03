Termina in parità la sfida contro il Lecce allo Stirpe. Il Frosinone sblocca la partita con una rete di Cheddira al secondo minuto di recupero del primo tempo. Al 61' il gol dell'uno a uno con un rigore di Krstovic. La palla colpisce il palo, ma arriva sulla spalla di Cerofolini ed entra in porta. Un punto a testa per le due squadre, che non riescono nell'intento di risalire la classifica.