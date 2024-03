Chiuso il poker di gare difficilissimo (contro Milan, Fiorentina, Roma e Juventus) nel quale nonostante tutte buone prestazioni non è arrivato nemmeno un punto, da oggi si può dire che per il Frosinone comincia un altro campionato. Dodici partite, da qui a fine stagione, nelle quali la formazione di Eusebio Di Francesco dovrà conquistare quei punti necessari per far diventare realtà quel sogno chiamato salvezza. Un rush finale che si apre subito con un incontro dal valore assoluto.







Con fischio d'inizio alle ore 15, infatti, Mazzitelli e compagni riceveranno allo stadio "Benito Stirpe" la visita del Lecce, che nella graduatoria generale vanta un punto in più rispetto ai giallazzurri. Una sfida, quindi, nella quale il valore della posta in palio può essere considerato altissimo e che per conquistarla il Frosinone dovrà giocare da... Frosinone.

Ossia come sta facendo praticamente da inizio campionato, fatta eccezione per la sola trasferta di Bergamo, ma questa volta senza commettere il minimo errore, come purtroppo è accaduto in tante occasioni. Attenzione, pertanto, dall'inizio alla fine, ma anche tanto cuore, grinta e determinazioni. Perché questa sorta di "battaglie", non si vincono soltanto con la tattica e con la tecnica, ma anche e soprattutto con tutte queste altre caratteristiche.

Aspetto tecnico e tattico

Entrando a questo punto più nel dettaglio di quelle che potranno essere le scelte di mister Di Francesco a livello di uomini e di modulo, per quel che riguarda il primo aspetto va sottolineato che finalmente l'allenatore del Frosinone è alle prese quasi esclusivamente con dubbi di abbondanza. Gli unici indisponibili, infatti, saranno Oyono, Marchizza, Lusuardi e Bonifazi. Alla luce di tutto ciò, non diventa per nulla facile poter ipotizzare quello che potrebbe essere l'undici anti Lecce, che a differenza dell'ultima gara di Torino vedrà il ritorno alla difesa a quattro (centrocampo e attacco saranno come sempre più dinamici e quindi potranno variare a seconda delle situazioni di gioco durante la partita).

Premesso ciò, per quel che riguarda il portiere dovrebbe tornare Turati, anche se la scelta non è scontata. Davanti a lui certi di una maglia possiamo considerare i due esterni, Zortea a destra e Valeri a sinistra, mentre la coppia di centrali sarà composta da Okoli e da uno tra Romagnoli e Monterisi. A centrocampo scontate le presenze di Mazzitelli e Brescianini, la terza maglia (in caso di mediana a tre) potrebbe finire sulle spalle di Barrenchea, Gelli o Harroui. Per quel che riguarda gli ultimi due, ai quali va aggiunto Reinier, potrebbero anche essere impiegati alle spalle della prima punta o nel ruolo di esterno di sinistra, nel caso di modulo 4-2-3-1. A completare la formazione anti Lecce, ci sarà quindi Soulé che agirà sulla destra del reparto avanzato, mentre l'attaccante centrale sarà uno tra Kaio Jorge o Cheddira.