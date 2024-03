Ormai siamo alla vigilia del primo dei due incontri più importanti dell'intera stagione agonistica. Si tratta di scontri diretti che hanno una posta in palio doppia. Stiamo parlando ovviamente degli avversari che il Frosinone avrà di fronte domani al "Benito Stirpe" e sabato 9 marzo quando affronterà il Sassuolo sul rettangolo di gioco del "Mapei". Dai risultati che otterrà dipenderà in gran parte la salvezza cui guardano Mazzitelli e compagni con rinnovata fiducia, scaturita paradossalmente proprio dalla sconfitta subìta da parte delle Juventus.

Ha fatto bene Nadir Zortea a portarla in risalto nella dichiarazione post gara con i bianconeri laddove ha precisato che «… c'è delusione nello spogliatoio per la sconfitta, però ci sentiamo molto più consapevoli di quello che possiamo fare e dove possiamo arrivare. Adesso ci sono le partite che contano veramente e che dovremo affrontare con la mentalità di fare bene e di vincere per fare punti importanti. Siamo insomma fiduciosi di riuscire a raggiungere l'obiettivo…».

Due gare che possono valere una stagione, dunque, da giocare una alla volta senza porsi un sovraccarico di pressione che partite del genere si portano dietro. Da affrontare, perciò, senza paura e con la lucidità mentale da mantenere durante tutto l'arco dei novanta e passa minuti di gioco. Può fare la differenza più determinante tra tutte le altre che di solito compongono la prestazione che riesci a fornire in un incontro di calcio importante. Ben sapendo che di fronte ci sarà un avversario che si pone lo stesso obiettivo di lasciare il campo con il risultato migliore.

Di Francesco nel preparare la prima sfida di domani pomeriggio, al lavoro sul campo ha ovviamente aggiunto una serie di altre raccomandazioni necessarie per completare la prestazione: lo spirito, con il quale affrontare i novanta minuti di gioco, che va dal coraggio alla cattiveria agonistica parimenti importanti per disputare la gara il più possibile perfetta.

Dal campo

Ieri mattina la squadra ha effettuato la penultima seduta di allenamento in preparazione alla ventottesima sfida tra le due formazioni. Dopo la fase di attivazione, il gruppo è stato impegnato nelle esercitazioni tecnico-tattiche concluse da una serie di calci piazzati. Hanno lavorato a parte, impegnati in un allenamento differenziato, Marchizza, Lusuardi e Oyono, mentre Bonifazi ha continuato a sottoporsi alle terapie prescritte. Questa mattina, sempre sul campo della "Città dello Sport" di Ferentino, è in programma la seduta di rifinitura. A quel punto toccherà al tecnico Eusebio Di Francesco completare le scelte per schierare in campo quella che ritiene la formazione migliore per conquistare le seconda vittoria del girone di ritorno, settima della serie dall'inizio di campionato.

Ipotesi di formazione

Per quanto riguarda lo schieramento iniziale, il tecnico dovrebbe essere alle prese con un paio di dubbi. Riguarderebbero un centrale di difesa, con Romagnoli in vantaggio su Monterisi e la punta esterna di sinistra dove il ballottaggio è tra Reinier e Gelli. In definitiva l'undici iniziale potrebbe vedere Turati tra i pali, la difesa a quattro formata da Zortea, Romagnoli, Okoli e Valeri; centrocampo a tre con Mazzitelli, Barrenechea e Brescianini, e in avanti il tridente composto da Soulé, Cheddira e, come detto, uno tra Reinier e Gelli.

Il tifo sugli spalti

Per non fare mancare la loro vicinanza alla loro squadre del cuore, da giorni i tifosi della Curva Nord hanno tappezzato la città di striscioni inneggianti al Frosinone. Sulla pagina facebook, poi, hanno esortato tutti i tifosi del Leone a prendere posto sugli spalti con largo anticipo sull'orario di inizio della partita. Intanto alle 18 di ieri i tagliandi ancora a disposizione per i settori riservati ai tifosi di fede canarina, che possono essere acquistati anche oggi e domani (fino al primo tempo) erano rimasti 488.