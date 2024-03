Terza seduta di allenamento per il Frosinone che, ieri pomeriggio, è tornato sul campo della "Città dello Sport" di Ferentino per continuare a preparare la importante e difficile sfida salvezza in calendario domenica (ore 15) al "Benito Stirpe". La squadra, dopo la fase di attivazione, è stata impegnata nella serie di esercitazioni tecnico-tattiche, concluse da una partita a tema. Non vi hanno preso parte Marchizza, Lusuarsdi e Oyono, che hanno svolto un allenamento differenziato, mentre Bonifazi si è sottoposto alle terapie prescritte, Stamattina i canarini torneranno in campo sempre a Ferentino per la penultima seduta di lavoro prima della rifinitura di domani.

Ipotesi di formazione

A differenza dell'incontro di sabato scorso contro la Juve con la formazione iniziale schierata con la difesa a tre, Di Francesco dovrebbe tornare contro il Lecce a giocare a quattro. Turati o Cerofolini a difesa dei pali, e quindi Zortea laterale di destra, Valeri a sinistra e due tra Romagnoli, Okoli e Monterisi in mezzo. A questo punto DiFra potrebbe decidere di porre la squadra a specchio e schierare il centrocampo a tre con Mazzitelli, Barrenechea e Brescianini per completare lo schieramento con Soulè, uno tra Harroui o Gelli attaccanti esterni e con Cheddira punta centrale. Ma il tecnico potrebbe anche scegliere diversamente, e cioè per il 4-2-3-1. In tal caso Mazzitelli e Brescianini potrebbero essere i due mediani così come con Roma e Juve, e Soulè, Harroui e Gelli a sostegno di Cheddira.

Rendimento identico

Intanto si sono giocate ventisettesima giornata, con il Frosinone e il Lecce che hanno avuto un rendimento pressoché identico e che trova riscontro nella classifica. Al di là del punto in più che vanta la squadra di D'Aversa, entrambe hanno conquistato la parte maggiore dei risultati in casa. Per la precisione i canarini venti in tredici gare con una media di 1.54 punti/partita, e i giallorossi uno di meno con lo stesso numero di gare e con 1,46 di media. I primi occupano il dodicesimo posto della speciale classifica degli incontri in casa, i secondi il posto successivo.

Dove, invece, Frosinone e Lecce hanno avuto un percorso da retrocessione è nelle trasferte. Basta pensare che il Lecce lontano da casa ha ottenuto soltanto cinque punti e il Frosinone addirittura tre. Le due squadre domenica si troveranno di fronte allo "Stirpe", come detto, dopo che all'andata il Lecce si impose con il risultato di 2 a 1. E sarà partita per cuori forti con la squadra di Eusebio Di Francesco che cercherà di imporsi sull'avversaria per prendersi la rivincita, conquistare la pesante posta in palio ed effettuare il sorpasso. L'esito della ventottesima sfida tra campionato, play off e gare amichevoli non sarà decisivo ai fini della salvezza, dal momento che ci saranno dopo altre undici partite da disputare come altrettante finali, ma molto importante per affrontare con più slancio ed entusiasmo tutte le successive.