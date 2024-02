Ormai mancano soltanto tre giorni alla sfida del "Benito Stirpe" che vedrà avversarie le formazioni del Frosinone e del Lecce, impegnate nella lotta per restare in Serie A. Sfida che, se non sarà decisiva mancando ancora altre undici partite al termine del campionato, sarà sicuramente molto importante per poter affrontare le successive con uno spirito diverso. Il Frosinone di Eusebio Di Francesco cercherà di effettuare il sorpasso avendo il Lecce un punto di vantaggio.

Ne consegue che la partita di domenica, rivestendo estrema importanza ai fini della salvezza, sarà sicuramente combattuta più sotto l'aspetto mentale che su quello tecnico. Chi ne avrà di più e manterrà più saldi i nervi, avrà una solida base su cui appoggiare le altre componenti necessarie per raggiungere il successo. Di Francesco e i suoi ragazzi stanno preparando al meglio la partita e niente verrà lasciato al caso. Sappiamo benissimo che non è un uomo che può cambiare il corso di una partita, ma può diventare un punto di riferimento sicuro per i compagni di squadra. Stiamo alludendo al capitano Luca Mazzitelli che è stato in campo in diciannove gare, nel corso delle quali ha segnato cinque gol di cui due con il Sassuolo e uno con il Cagliari.

Anche contro il Lecce potrà essere il necessario per dettare i tempi della manovra giallazzurra. Ieri, intanto, la squadra si è allenata al mattino. Tutti presenti compresi Marchizza, Oyono e Lusuardi impegnati in un allenamento differenziato.

"Stirpe" verso il sold out

Frosinone e Lecce tornano ad affrontarsi sul terreno di gioco del "Benito Stirpe" dopo ventotto mesi dall'incontro che si disputò il 20 novembre di tre anni fa. In quel campionato di Serie B la formazione salentina, guidata in panchina da mister Baroni, venne promossa in Serie A mentre quella giallazzurra, guidata da Grosso, non riuscì a disputare i play off essendosi classificata al nono posto. Dunque Frosinone e Lecce tornano di nuovo ad affrontarsi nell'impianto di Viale Olimpia in una cornice di pubblico sicuramente raddoppiato.

I tempi sono cambiati con le due squadre che si incontreranno in Serie A, dopo che nel girone di andata la vittoria è stata appannaggio della formazione salentina in una gara decisa dalla rete di Ramadani a un minuto dal termine dei tempi regolamentari. Nella precedente partita del novembre 2021, conclusa senza vinti e senza vincitori ed anche senza gol, sugli spalti del "Benito Stirpe" erano presenti soltanto 7.883 spettatori compresi i 1.200 abbonati e i 766 supporter ospiti.

Domenica pomeriggio saranno molti di più anche per quanto riguarda il settore ospiti che ha già fatto registrare il sold out. Per il resto, fino a ieri sera erano circa 1.400 i tagliandi ancora invenduti, la maggior parte nella Tribuna Est. Bisognerà attendere la conclusione della fase della vendita relativa al diritto di prelazione degli abbonati per conoscere il numero di tagliandi a disposizione della vendita libera. Comunque ci sono ancora tre giorni a disposizione dei supporter giallazzurri e, quindi, si può parlare di quarto sold out stagionale dopo quelli con la Juventus, (16.020 spettatori) con il Milan (16.050) e con la Roma (16.056). Il record di presenze dello "Stirpe" si è registrato con la partita Frosinone - Juventus 0 a 2 del 23 settembre 2018 quando gli spettatori furono 16.225. Poi, comunque, la capienza dello stadio è stata leggermente ridotta per motivi di ordine pubblico.